Maritza García espera que el pleno no apruebe su suspensión

La congresista no agrupada Maritza García, del bloque de Kenji Fujimori, sostuvo que “era de esperarse” que la Comisión de Ética apruebe recomendar al pleno del Parlamento su suspensión por 120 días.

García culpó de la decisión tomada ayer a Fuerza Popular y una presunta “venganza política”. Cabe apuntar que además de Úrsula Letona, Milagros Salazar, Fredy Sarmiento, todos ellos de la citada bancada, también votó a favor Mauricio Mulder, del Apra. En tanto, no hubo votos en contra y se abstuvieron Yonhy Lescano (Acción Popular), Eloy Narváez (APP) y la presidenta de la comisión, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio).

Y pese a que señaló que esperaba que se tome esa decisión en la comisión, Maritza García dijo confiar en que el pleno del Congreso no acoja la recomendación. De lo contrario, adelantó que podría recurrir a la vía constitucional.

“Espero que los parlamentarios escuchen mi defensa. Salvo la comisión de Ética, nadie más conoce mis argumentos de defensa […] Espero que no se dejen manipular, sé que hay buenos congresistas. Espero que reflexionen y en su momento no acojan este pedido”, refirió a El Comercio.

Asimismo, cuestionó que la Comisión de Ética haya probado la recomendación para suspenderla, pues considera que se está violando el artículo 41 del reglamento del propio grupo.

“Cuando por los mismos hechos que se presentan en la denuncia, exista una decisión firme que declare la no responsabilidad del denunciado, la Comisión de Ética procederá a archivar definitivamente la denuncia”, señala la norma.

García se refirió a esa norma al recordar que envió la mañana de ayer a la comisión la resolución fiscal que archivaba una investigación por los mismos hechos. Pero este recurso fue finalmente rechazado por los parlamentarios.

Vale precisar que el pedido de suspensión para la parlamentaria se debe a que la comisión la encontró responsable de haber consignado información falsa en su hoja de vida en cuanto a estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Piura (UNP).

Al respecto, ella manifestó que sí cursó estudios de maestría, pero que la consignación del título de magíster se debió aparentemente a un error del personero legal de Fuerza Popular, partido con el que postuló al Congreso en el 2016.

“Lo consignaron ellos adrede para tenderme la cama, porque yo tuve un conflicto de intereses antes porque no me quisieron incorporar. El grado de magíster yo no lo pongo, lo consignan ellos en la hoja de Fuerza Popular. Yo guardo hasta la fecha mi hoja de vida manuscrita, en la que se estipula solamente maestría concluida […] Los datos los consignan no sé si con dolo o casualidad”, expresó.

De otro lado, Maritza García sostuvo que "encantada" se sumará a la moción que siete congresistas de cuatro bancadas presentaron para buscar la censura de Luis Galarreta, titular del Parlamento.