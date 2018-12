La congresista Maritza García (Cambio 21) aseveró este lunes que entre las más de 40 firmas que ha recolectado junto con su bancada para pedir la reincorporación de Kenji Fujimori al Parlamento, figuran las rúbricas de legisladores de Fuerza Popular.

La parlamentaria destacó, además, que un miembro de la bancada aprista también haya suscrito el pedido.

"Hay algunas firmas de congresistas de Fuerza Popular también, pero esto lo voy a reservar para su momento, por estrategia política no quiero entorpecer esta labor que se viene desarrollando, así que esperemos con paciencia que se dé la reincorporación", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Del Partido Aprista sí han firmado, y felicito a ese parlamentario porque con eso me demuestra que efectivamente también quiere un cambio en el Parlamento. Creo que lo ha hecho el congresista Javier Velásquez Quesquén, si mal no recuerdo, pero no en representación de la bancada, sino de manera personal", señaló.

García explicó que su bancada busca que el menor de los Fujimori Higuchi retome sus labores legislativas porque "es lo que corresponde, según el reglamento". Precisó que Fuerza Popular vulneró la normativa y aseveró que con este tipo de acciones intentan "corregir los graves errores en los que incurrió Fuerza Popular".

"Lo que Fuerza Popular hizo en su momento es vulnerar el reglamento del Congreso, el artículo 25 específicamente y corresponde ahora por el vencimiento de plazo. Han pasado más 120 días y corresponde la reincorporación del congresista Kenji Fujimori", manifestó.

"Se trata de corregir los graves errores en los que incurrió Fuerza Popular aprovechando su mayoría", sentenció.