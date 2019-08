Maritza García: "Olaechea tiene que comportarse a la altura que demanda su cargo"

La congresista Maritza García (Cambio 21) le pidió al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, "guardar la compostura" y comportarse tal como su cargo lo demanda, luego de las polémicas expresiones que vertió en medios de comunicación.

"Él tiene que comportarse a la altura que demanda el cargo que ostenta. Tiene que tener un lineamiento político diferente que represente a los 130 congresistas y menos conflictivo", dijo a Radio Nacional.

En la última semana, Pedro Olaechea afirmó en una entrevista que "el único lugar donde puede relajarse una mujer es en la peluquería". Tras ser blanco de críticas, ofreció disculpas. No obstante, días después se refirió a los partidos de izquierda y señaló que la asocia "con estupidez y la torpeza".

Maritza García rechazó dichas declaraciones y señaló que el titular del Legislativo tiene que dar "la talla" y también "dar el ejemplo a todos los peruanos".

La congresista deslizó la posibilidad de que si Pedro Olaechea continúa con actitudes similares, podría ser sometido a una moción de censura, que Fuerza Popular respaldaría para dejar a la primera vicepresidenta Karina Beteta en el cargo.

"Tiene que guardar la compostura para evitar una posible moción de censura que de inmediato [Fuerza Popular] lo lograría porque quien quedaría en el poder sería Karina Beteta", comentó.

Asimismo, Maritza García rechazó ser aliada de la bancada naranja, pese a que su grupo parlamentario compartió lista con Fuerza Popular a la Mesa Directiva.

"Puedo garantizar que no soy una aliada y prueba de ello es que no tengo ningún cargo porque sé que no podría bajar la cabeza frente a situaciones que perjudiquen al país", aseguró.