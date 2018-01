La congresista de Fuerza Popular, Maritza García, respondió a las recientes acusaciones del vocero de su bancada, Daniel Salaverry, contra el bloque de diez legisladores que encabeza Kenji Fujimori. La naranja se torna más ácida.

—El vocero de su bancada, Daniel Salaverry, ha criticado duramente a Kenji Fujimori y a la facción que usted integra.

Son lamentables las declaraciones de Salaverry. Dice no conocer al ex presidente Fujimori y no respetarlo, entonces le pregunto a él ¿qué hace en el fujimorismo o es un comodín?. Sin ser fujimorista quiere manejar la cúpula. En cambio Kenji, pese a las ofensas y a su bajo perfil, demostró con inteligencia y en silencio que hizo una mejor jugada de ajedrez que ellos.

—Según Salaverry, Ramírez y usted buscan con sus declaraciones una reacción hepática de la bancada.

Descarto que estemos provocando. Estamos ejerciendo nuestros derechos como son la libertad de expresión y opinión. Queremos que haya justicia y equidad .

—Sin embargo, el vocero ha dado a entender que habrá una ruptura si persisten en el desacato.

No estamos desacatando ni provocando. Estamos tratando de hacer valer nuestros derechos y que una cúpula deje de manejar a la bancada.



—Pero así como van las cosas, ¿no cree que esto va a terminar en un rompimiento?

Esperaremos que ellos tomen su decisión. Nosotros no vamos a renunciar al partido. En todo caso, que nos expulsen.



—¿Están buscando la expulsión para formar una bancada, pues si renuncian no lo podrían hacer?

Que traten de adivinar las estrategias y planes de Kenji. Nunca van a tener la capacidad de liderazgo que tiene él sin necesidad de hacer mucho ruido político.



—¿No teme que algunos de ustedes sean expulsados y otros solo amonestados?

Ellos han dicho que algunos seremos expulsados y otros sancionados con otras medidas disciplinarias. Lamento decirles que donde hay un mismo hecho hay un mismo derecho. Si expulsan a uno, tienen que expulsar a todos, si amonestan a uno deben amonestar a todos. Si nos imputan una misma conducta infraterna, todos debemos tener la misma sanción.