Maritza García fue suspendida 120 días por mentir en su hoja de vida

La congresista no agrupada Maritza García fue suspendida por un plazo de 120 días por decisión del pleno del Parlamento, que aprobó por mayoría el informe de la Comisión de Ética que recomendó esa sanción por considerar que la legisladora había mentido en su hoja de vida.

La sanción contra la parlamentaria fue aprobada con 80 votos a favor, 9 en contra y 19 abstenciones.

Asimismo, se aceptó la propuesta que planteó en el debate la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, para que el caso de Maritza García pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar si es que la congresista cometió alguna infracción. En total, respaldaron esta decisión 62 parlamentarios (32 votos en contra, 13 abstenciones).

El informe que emitió la Comisión de Ética fue presentado por la congresista de Peruanos por el Kambio y presidenta de este grupo de trabajo, Janet Sánchez. Ella indicó que habían encontrado evidencias que le permitían señalar que Maritza García presentó información falsa en su hoja de vida.

En respuesta, Martiza García presentó documentos y fotografías para asegurar que sí terminó los 16 cursos requeridos para que concluya sus estudios de maestría de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Piura (UNP), así como registros de notas de su quinto año de secundaria en el Colegio San Marcos, en Piura.

"No voy a permitir que se me sancione por un hecho que no cometí. No lo voy a permitir porque no es correcto", dijo durante el debate Maritza García, luego de asegurar que una mafia que busca afectarla trató de desaparecer los documentos que sustentaban sus estudios por investigar actos de corrupción en la UNP.

Sin embargo, durante el debate, Janet Sánchez detalló que la información que recibieron del Ministerio de Educación solo registraba estudios hasta cuarto de secundaria de la parlamentaria no agrupada y que los datos que presentó ante el pleno no fueron ingresados a la Comisión de Ética en las fechas correspondientes.

La denuncia contra Maritza García fue presentada por José Benel Alvarado Rojas y Luis Enrique Márquez Pimentel en diciembre del 2016 por presunta infracción contra el Código de Ética Parlamentaria.

La Comisión de Ética había elaborado un primer informe que recomendaba 90 días de suspensión contra Maritza García, pero en el debate del pleno se decidió que se vuelva a investigar el caso. En junio del 2018, bajo la presidencia de Janet Sánchez, se aprobó el nuevo informe que recomendaba 120 días de suspensión.