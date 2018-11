El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, indicó este viernes que a él "no lo van a callar" con la investigación preparatoria por lavado de activos que esta semana le abrió el Ministerio Público.

Manifestó que la "intención" detrás de esta indagación es "callarlo y meterlo preso".

"Me han involucrado en este caso político con un solo fin: callarme y meterme preso", sostuvo desde el balcón del local de Fuerza Popular en Paseo Colón al concluir una marcha en apoyo a Keiko Fujimori. "Yo les digo: A mí no me van a callar", agregó.

Mark Vito Villanella señaló que, como base de la investigación en su contra, se está usando su propia "hoja de vida". Remarcó, en ese sentido, que no ha cometido ningún delito y que, si "amar a su esposa" es su delito, entonces "es culpable".

"Amigos, eso [que investiga la fiscalía] no es delito, entonces les pregunto: ¿Cuál es mi delito? ¿Amar a mi esposa? Si ese es mi delito, voy a ser el primero en decirles que soy culpable porque amo a mi esposa", manifestó.

Este miércoles, el fiscal José Domingo Pérez dispuso formalizar una investigación preparatoria contra el esposo de Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos.