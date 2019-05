Poder Judicial revoca impedimento de salida del país para Mark Vito Vilanella

El Poder Judicial revocó la orden de impedimento de salida del país por 31 meses que, en abril pasado, dictó el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria contra el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, investigado por presunto lavado de activos.

El anuncio lo formuló la abogada de Vito Vilanella, Giulliana Loza, quien indicó que la Segunda Sala Penal de Apelaciones se pronunció por unanimidad contra la decisión que tomó el juez Víctor Zúñiga.

Cuando se sustentó el pedido fiscal de impedimento de salida, el fiscal adjunto Emerson Manosalva Pérez, miembro del equipo especial para el Caso Lava Jato, indicó que la medida era necesaria para el esclarecimiento de la verdad y garantizar la realización de peritajes y revisión de documentos solicitados al investigado que aún no habrían sido entregados.

La fiscalía incluyó en la carpeta de investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular a Vito Vilanella por considerar que habría realizado transacciones para camuflar aportes ilícitos de las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

"La sala acaba de revocar la resolución que, en su momento, le impuso una medida que considerábamos injusta, que era el impedimento de salida del país por 31 meses", señaló Loza en declaraciones a Canal N.

Dijo que los magistrados aceptaron los argumentos de la defensa del esposo de Keiko Fujimori contra el impedimento de salida.

#CasoMarkVito Sala superior declara fundada apelación y deja sin efecto impedimento de salida del país que injustamente se le impuso. pic.twitter.com/X1QHwpC89S — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) 31 de mayo de 2019

Giulliana Loza reiteró que Mark Vito Villanella no tiene intención de dejar el país luego de haber sido involucrado en la investigación por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

"No hay riesgo alguno. No sale del país desde abril del año pasado. No ha hecho ningún viaje y siempre que ha salido, ha retornado. Por su cabeza en ningún momento ha pasado la idea de salir del país y quedarse fuera", manifestó.