Mark Vito: Juez resolverá en dos días pedido de impedimento de salida del país

El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dio por concluido este martes el debate sobre el pedido de impedimento de salida del país contra el investigado Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, y anunció que emitirá su resolución dentro de dos días.

En esta segunda audiencia, el magistrado escuchó los argumentos de Giulliana Loza, abogada de Villanella, quien pidió al juez declarar infundado el pedido hecho por la fiscalía contra su defendido, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos por el caso de aportes que obtuvo Fuerza Popular para su campaña el 2011.

►PJ continúa audiencia por impedimento de salida del país contra Mark Vito Villanella

►Fiscalía reiteró que Mark Vito habría ayudado a lavar activos a Keiko Fujimori

La fiscalía le atribuye a Mark Vito Villanella haber adquirido tres terrenos con presuntos recursos que habría obtenido Fuerza Popular para su campaña electoral.

La abogada Loza sostuvo que no existe elementos de convicción sobre las imputaciones hechas a su patrocinado y manifestó que la medida requerida por la fiscalía "no es indispensable para conocer la verdad, no es es proporcional a los hechos investigados y no es racional su plazo de 36 meses".

Villanella también intervino en la audiencia que duró más de cinco horas. "No hay un solo elemento de convicción en mi contra, por eso señor juez le pido dos cosas. Primero, revisar profundamente la documentación que es clara e irrefutable de mi inocencia, y segundo, emitir una resolución netamente jurídica, técnica y justa", le invocó al juez.

Antes, el fiscal adjunto Emerson Manosalva Pérez, miembro del equipo especial para el Caso Lava Jato, reiteró que la medida de impedimento de salida del país era necesaria para el esclarecimiento de la verdad y garantizar la realización de peritajes y revisión de documentos solicitados al investigado que aun no habrían sido entregados.

El juez Zúñiga manifestó que "como el procedimiento procesal dispone que puedo emitir la resolución dentro de dos días, dentro de ese término se emitirá su decisión".