El congresista Marco Arana (Frente Amplio) señaló este martes que su bancada y otros bloques políticos evalúan la posibilidad de presentar una denuncia constitucional contra César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por su renuencia a poner a debate las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El parlamentario manifestó que Segura estaría contraviniendo la función del Congreso de fiscalizar y hacer control político.

"Eso es inaceptable. Las bancadas estamos analizando la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Segura. Él está faltando al Art. 97 de la Constitución que prevé la labor fiscalizadora", declaró a RPP.

Esta mañana, Segura reiteró en el Congreso que su grupo de trabajo debatiría las denuncias de acuerdo al orden de ingreso y anunció que los casos de Chávarry se verían recién dentro de cuatro sesiones.

Arana indicó que ayer pidió a los miembros de la Comisión Permanente hacer una exhortación a Segura. "Él no puede actuar de manera arbitraria como presidente de la subcomisión, cuando, además, congresistas de diversas bancadas le hemos pedido que se ponga en agenda las denuncias de Chávarry", dijo.

El legislador expresó que Segura "no puede argüir que primero se tienen que ver los expedientes atrasados. Este es un temas de interés nacional que reviste urgencia. Además, hay antecedentes de que ellos pusieron en agenda acusaciones que entraron después".

Arana indicó que el lunes planteó un texto a las demás bancadas para sustentar un retiro conjunto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ante la negativa de su presidente de ver los temas de Chávarry, pero aún no obtiene una respuesta satisfactoria.

"Lamentablemente no hay una cohesión en las demás bancadas para proceder con mayor energía como debiéramos actuar, sus voceros no han dicho que aún no hay acuerdo en sus bancadas",declaró.