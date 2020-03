La congresista electa Martha Chávez (Fuerza Popular) consideró que no sería “lo más conveniente” que el primer ministro, Vicente Zeballos, sea quien se presente ante el Congreso de la República a solicitar el voto de confianza para el gabinete ministerial.

En ese sentido, indicó que “es evidente” que ya no es un “soporte” para el presidente Martín Vizcarra, por lo que debería ser cambiado.

“[Ya lo había dicho] Que creía que el señor Zeballos no va a llegar a ser el presidente del Consejo de Ministros que se presente ante el Congreso y creo que sería lo más conveniente porque en su gestión nueve ministros, es decir, de los 19 contándolo a él también, habrían salido y no salen por cambios o por renuncias voluntarias, sino por escándalos, entonces, es evidente que él no es un soporte para el presidente Vizcarra”, afirmó en Canal N.

Martha Chávez señaló que “es inocultable” que Vizcarra “se obstruye a sí mismo” al confiar en Vicente Zeballos y no realizar cambios en el gabinete.

“[Martín Vizcarra] Va a confiar en él [Zeballos] hasta hundirse con él […] Es inocultable que el señor Vizcarra es el que más se obstruye a sí mismo y obstruye al país, entonces eso tiene que cambiar. El Perú no está en una situación adecuada”, sostuvo.

Como se recuerda, la semana pasada se dio a conocer que la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, por colusión simple en agravio del Estado.

Asimismo, la ministra de Producción, Rocío Barrios, enfrenta una acusación fiscal por el presunto delito de peculado doloso, por el que se pide contra ella 9 años y 3 meses de cárcel efectiva. Los hechos se remontan a su función como directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que ocupó entre noviembre del 2014 y marzo del 2015.