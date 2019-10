Dispuesta a volver. La excongresista fujimorista Martha Chávez no descartó conformar la lista de candidatos de Fuerza Popular (FP) de cara a las elecciones parlamentarias del 2020.

Consultada por El Comercio por si su ánimo es participar en caso le hagan la propuesta, manifestó estar dispuesta a hacerlo. “Claro. Y si me invitan es porque el partido debe haber hecho un análisis de esa conveniencia. A mí me gusta el trabajo parlamentario”, aseveró Chávez.

Como se informó, la citada organización política acordó el último domingo participar en las elecciones 2020 tras la disolución del Congreso, medida duramente criticada desde la tienda naranja.

La abogada, que no milita en la agrupación, fue legisladora por 14 años e incluso presidió el Parlamento durante el gobierno de Alberto Fujimori. Recientemente, se desempeñó como asesora de la primera vicepresidencia del Congreso disuelto.

Martha Chávez recordó que, para su último período parlamentario, postuló en el 2011 como parte de la cuota de designación directa de invitados. De ser el caso, su eventual candidatura al 2020 se basaría en la misma figura.

“Tendrá que ser evaluado en los próximos días, no tengo una decisión tomada”, apuntó.

Sin embargo, aseveró que Fuerza Popular no debe dejar libre el espacio para “quienes quieren destruir al país”. En esa línea, estimó que esta “va a ser una elección de los que están a favor del sistema y los antisistema”, y que ello será una batalla en un escenario breve.

En todo caso, refirió que una eventual postulación suya o de excolegas como Carmen Lozada, Luisa María Cuculiza o Alejandro Aguinaga dependerá de la estrategia que plantee el partido.

Alejandro Aguinaga, también exlegislador fujimorista y aún afiliado a FP, dijo que no tiene interés en postular. “La verdad, no estoy entusiasmado, porque me siento tranquilo en las actividades que vengo desarrollando”, señaló consultado por este Diario.

Entre estas, añadió, están sus labores como médico cirujano y docente universitario. Precisó que no ha recibido alguna propuesta retornar al Parlamento, donde estuvo 10 años, entre el 2006 y 2016, tras resultar electo en dos ocasiones consecutivas.

Aguinaga dijo también tener “serias observaciones a quienes conforman el Comité Ejecutivo del partido”, entre ellos Luis Galarreta, secretario nacional.

Alejandro Aguinaga junto a sus excolegas Luisa María Cuculiza y Martha Chávez. (Foto: GEC)

—Confían en tener representación—

Más allá de definiciones sobre su propio futuro político, tanto Martha Chávez, como Alejandro Aguinaga, se expresaron confiados en que Fuerza Popular logre una importante presencia en el próximo Congreso.

“La gente se va a dar cuenta. Nosotros hemos aprendido internamente de los errores […] Yo creo que va a tener una representación más importante de lo que se cree”, consideró Chávez.

Para Aguinaga, el partido debe seleccionar a candidatos profesionales para que hagan propuestas sectoriales claras en beneficio del país.

“Es cierto que La conducción que ha habido ha mellado en la credibilidad. Pero no deja de ser menos cierto que hay un fujimorismo implantado en el pueblo. De todas maneras va a haber una representación importante”, concluyó.