Martín Tanaka: “El Congreso ha asumido una posición muy a la defensiva”

Martín Tanaka, ex integrante de la comisión de reforma política, se pronuncia sobre el archivamiento del proyecto sobre levantamiento de inmunidad parlamentaria, ocurrido este jueves en la Comisión de Constitución del Congreso con votos de Fuerza Popular, Apra, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular.

—¿Cómo afecta el archivamiento del dictamen sobre inmunidad al paquete de reforma política presentado por el Ejecutivo?

Creo que el Congreso ha dejado pasar una linda oportunidad de hacer explícito un compromiso claro en contra de la impunidad y de levantar la bandera de la lucha contra la corrupción. Un compromiso de ese tipo sería mucho más elocuente si es que el Pleno del Congreso votara para modificar la Constitución para que la inmunidad no se mal utilice como defensa y como mecanismo para evadir la justicia. Entiendo que queda una última esperanza de que el Congreso decida cambiar el reglamento y por esa vía hagan las correcciones que se necesitan para evitar este problema.

La Constitución dice que los congresistas solo están cubiertos por acciones relacionadas al ejercicio de su función. Uno podría decir que la Constitución es clara y que más bien el reglamento ha sido el que ha establecido procedimientos y mecánicas que hacen que hayamos llegado a la situación que conocemos hoy. Tratando de ser optimistas, uno podría decir que haciendo correcciones al reglamento debería quedar claro que, por ejemplo, si te están acusando por delitos que cometiste antes de ser congresista, ahí no hay nada que discutir, tendría que ser prácticamente automático. Es cierto que eso podría resolverse mediante modificaciones en el reglamento. Pero nuevamente, por qué desaprovechar la oportunidad para dar un mensaje claro y firme: cambiemos la Constitución para dejar explícita nuestra voluntad de impedir que la inmunidad se convierta en blindaje.

—¿Por qué crees que no se logró consenso en la Comisión de Constitución respecto a esta iniciativa?

Creo que todavía estamos terminando de salir de esta dinámica de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, en el sentido de que el Congreso ha asumido una posición muy defensiva. El Congreso es un poder autónomo, entonces ‘el Ejecutivo no nos puede decir que es lo que tenemos que hacer. Esa propuesta de que la Corte Suprema vea el tema de la inmunidad es un atentado contra la independencia de poderes. Entonces vamos a hacer algo que decida el propio Congreso.’ Pero fíjate que el asunto ha ido por etapas en una línea claramente negativa. Siguiendo los debates en la prensa, entiendo que una primera posición fue, ok, dejemos para el Congreso la inmunidad de arresto, pero dejémosle a la Corte Suprema la posibilidad de levantar la inmunidad de proceso. Que yo veía bueno, no es lo que propusimos, pero es un avance. Luego se retrocedió y quedó en que el Congreso va a ver las dos cosas – la inmunidad de arresto y de proceso-, pero vamos a poner en la Constitución que va a tener un plazo de 60 días para pronunciarse, para que no digan que dilatamos la decisión. Nuevamente, no era lo nuestro, pero era un avance con respecto a lo que tenemos y al final han decidido no cambiar la Constitución e irse por modificaciones en el reglamento.

La única esperanza es que efectivamente se llegue a cambiar el reglamento más adelante.

—¿Crees que esta votación es un anticipo de lo que se viene con otros proyectos de reforma?

Ojalá que no. Ojalá que la conversación que hubo recientemente en Palacio de Gobierno inicie un cambio de tónica y que ese tipo de diálogo se intensifique, para que al final no quede que vamos a descartar o modificar todo lo que viene del Ejecutivo. En todo caso, cuál es la propuesta del Congreso para hacer una reforma política significativa, porque hay un problema con el uso de la inmunidad parlamentaria. Si no es la propuesta del Ejecutivo, cuál es la propuesta.

El problema es que ahora no se ha decidido nada. Se archivó la propuesta y no va a cambiarse la Constitución en el artículo que hablaba de la inmunidad. Eso es lo que no debería pasar. Si al Congreso no le gusta la propuesta del Ejecutivo, entonces ¿qué es lo que propone? Que proponga algo que sea mejor que la situación actual.