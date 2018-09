El mandatario Martín Vizcarra descartó este lunes alguna intención de postular a la presidencia de la República en el 2021.

Precisó que es "absolutamente consciente" de la temporalidad de su cargo e indicó que en las próximas elecciones generales hará entrega de la banda presidencial a su sucesor.

"Somos absolutamente conscientes de que la responsabilidad del cargo es temporal, o sea de acá a tres años [...] Tengan la seguridad, el 28 de julio del año 2021 estaré entregando la banda presidencial al sucesor", sostuvo en una entrevista brindada a CNN en Español.

"De todas maneras [lo haré], porque ya están elaborando y perdiendo tiempo en el Congreso sacando normas para evitar eso. No voy a postular el año 2021", remarcó.

Asimismo, el mandatario dijo que "no confía en el Poder Judicial" y dijo que corregir las instituciones es "una necesidad del país", al enfatizar que la población "quiere sacar a los deshonestos".

"No solamente debemos hacerlo, es una necesidad hacerlo para lograr el progreso de todos los peruanos. Ello no va a ser sostenible si no luchamos contra la corrupción y fortalecemos las instituciones. El Poder Judicial, que goza de gran desprestigio, tiene que cambiar", manifestó Martín Vizcarra.

En otro momento, aseveró que siempre ha tenido una relación cordial con la vicepresidenta y congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Araoz.

No obstante, comentó que en el proceso previo a su asunción del cargo de presidente, "en la vacancia que fue propuesta por el Congreso, ahí hubo opiniones diferentes sobre qué hacer en el caso de que Pedro Pablo Kuczynski sea vacado".

"Ella proponía que los dos vicepreisdentes renunciemos al cargo. Por eso hubo una discrepancia por un tema en particular, pero siempre ha habido una buena relación", sentenció Martín Vizcarra.