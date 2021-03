El expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, dijo que el mandatario Francisco Sagasti no respetó la neutralidad que debe mantener durante la campaña electoral al haberlo “atacado” durante una entrevista que brindó el fin de semana.

“Se ha referido a mi persona atacándome en diferentes aspectos que no voy a responder, pero con eso el presidente (Francisco Sagasti) está perdiendo neutralidad, que es lo que tienen que hacer un presidente de la República [...] En las elecciones tiene que mantener neutralidad”, señaló en un video que difundió por redes sociales.

“No voy a responder, pero por favor, póngase la camiseta del Perú de presidente de la República y quítese la camiseta morada de la cual representaba como candidato a la vicepresidencia”; añadió.

Martín Vizcarra dijo que Francisco Sagasti no mantuvo neutralidad al cuestionar su gobierno.





En una entrevista a Perú21 el último domingo, Sagasti señaló que Martín Vizcarra “decepcionó absolutamente a todos” al ser consultado sobre la posición del Partido Morado sobre el expresidente.

“Nos decepcionó absolutamente a todos [Martín Vizcarra], pero, en ese momento –y eso fue hace más o menos unas cinco vidas atrás, con el tiempo que llevamos acá, con todo lo que hemos encontrado, las sorpresas–, lo que se quiso es dar continuidad en un momento de crisis muy compleja. Nadie tenía la menor idea de cómo iba a terminar esto y terminó de esta forma tan extraña”, indicó el presidente.

Al respecto, Martín Vizcarra aseguró que respalda que Francisco Sagasti se mantenga en el cargo de presidente hasta el 28 de julio, para que entregue el mando al próximo mandatario que sea elegido en los comicios que se realizarán este 11 de abril y que continuarán en una posible segunda vuelta.

“Que se dedique a su función de presidente, porque parece que a veces olvida que es el presidente del Perú y piensa que todavía es candidato a la vicepresidencia del Partido Morado de Julio Guzmán y comienza a atacar a sus adversarios”, comentó el candidato de Somos Perú.

Vizcarra Cornejo indicó que, en el mes que falta para las elecciones del 11 de abril, hay que tener cuidado y mantener la estabilidad política, con lo que cuestionó al candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por haber planteado la vacancia de Francisco Sagasti para que el Congreso nombre en su remplazo a Otto Guibovich, de Acción Popular.

“(Rafael López Aliaga) no solo dice que hay que vacar al presidente Sagasti [...] incluso tiene a su candidato, que entre tal congresista en reemplazo, el compañero de Merino, Guibovich. Que él sea presidente. Él me conviene que sea presidente para las elecciones. Por favor, seriedad. No generemos caos, inestabilidad en este mes”, manifestó.

