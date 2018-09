El presidente Martín Vizcarra anunció la noche del domingo que el premier César Villanueva acudirá este miércoles al Congreso para plantear una cuestión de confianza en respaldo a la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la reforma política, que incluye la no reelección inmediata de parlamentarios, el retorno del senado y el financiamiento a los partidos.

Para el analista político Enrique Castillo, Vizcarra tenía “otros mecanismos” para darle celeridad a la reforma “sin necesidad de llegar a esta medida extrema”. “Por ejemplo, el presidente está convocando a los voceros de las bancadas a Palacio de Gobierno. ¿Por qué no lo hizo antes? Pudo haber tomado esta medida de dialogar antes y ver dónde están entrampados los temas e intentar encontrar una solución”, agregó.

También consideró que “todo esto” le hace pensar que el jefe de Estado “de alguna manera quería buscar esta confrontación con el Congreso”.

En comunicación con El Comercio, Castillo opinó que el discurso del ex gobernador regional de Moquegua, además, “ha generado una situación bastante confusa” desde el punto de vista legal, porque “hay constitucionalistas a favor y otros en contra” de su cuestión de confianza.

Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP, afirmó que el paso dado por Martín Vizcarra “es audaz” porque busca “reforzar el poder” de un “presidente sustituto” y que no tiene ni partido ni una bancada sólida en el Parlamento.

“[La cuestión de confianza] es una de las herramientas que tiene [un presidente] que está sujeto a una mayoría. Entonces, yo creo que ha planteado una situación que busca fortalecerlo en un juego de gana y gana, porque sí hay referéndum, él va a lograr una mayor aceptación y si no lo hay y va por la disolución del Congreso, también”, indicó a este Diario.

El ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dijo que “en ambos casos”, Vizcarra “ha colocado en una situación complicada” a Fuerza Popular, agrupación que dirige al Congreso.

El sociólogo Arturo Maldonado calificó de “correcta” la decisión del presidente de haber utilizado la cuestión de confianza para darle celeridad a la reforma.

¿Es un golpe como el de Alberto Fujimori?

Maldonado también subrayó que no se puede comparar la cuestión de confianza anunciada por Martín Vizcarra con el autogolpe que dio el ex presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.

“No, no es comparable, porque el presidente en este caso [de un eventual cierre del Parlamento] está siguiendo el canal constitucional, no hay tanques en las calles, no apresamientos de líderes de la oposición ni intervención a los medios de comunicación”, remarcó.

Una opinión similar tuvo Castillo, quien refirió que el mandatario está actuando dentro del marco constitucional para un sector de especialistas. “El apuro del presidente no puede ser tildado de golpista, puede ser tildado de improvisado quizás”, señaló.

Una reforma en tres días

Tuesta indicó que mientras exista “voluntad política” en el Parlamento, la reforma podrá ser aprobada en su totalidad el miércoles. Explicó que el dictamen sobre la reestructuración del CNM está listo y que el único proyecto de la reforma política que puede generar un debate amplio es el del retorno a las dos cámaras.

“El tema de la no reelección es un texto pequeño donde no hay mucho que discutir, el del financiamiento no hay mucho que decir, no se modifica ningún texto, se está agregando un párrafo a lo que ya existe”, añadió.

El analista político dijo que los detalles sobre el regreso del senado se pueden definir después en una ley de desarrollo constitucional.

Maldonado señaló que el mejor escenario para Fuerza Popular, entre aprobar la referéndum o el cierre del Parlamento, es el primero, porque este “minimiza sus pérdidas”. “En este contexto ellos pueden presentarse como un grupo que no es confrontacional ni obstruccionista”, acotó.

Por su parte, Castillo reflexionó que cualquier reforma se puede apurar, pero “el tema está en qué calidad van a tener los proyectos que van a salir en tan breve plazo”.