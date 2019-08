Martín Vizcarra sobre Chinchero: “Pueden investigar diez veces”

El presidente Martín Vizcarra dijo ayer que se allana a una nueva indagación, en referencia a la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación lo investigue nuevamente por presuntas irregularidades en el proceso de concesión del aeropuerto de Chinchero (Cusco).

Este Diario informó en su edición de ayer que la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, reexamina la situación legal de Vizcarra tras recibir un informe de la fiscal Zoila Sueno que concluye que hubo un presunto “acto colusorio que favoreció al consorcio Kuntur Wasi”, a cargo de la obra.

En marzo del año pasado, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez archivó de manera provisional la indagación a Vizcarra por la aprobación de la adenda al contrato de Chinchero. Esta se firmó cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, entre el 2016 y 2017.

Desde Tacna, Vizcarra recordó que, tras dejar el MTC, fue investigado a partir de la denuncia de la procuraduría anticorrupción. “Después de varios meses de investigación, de dar los descargos y analizar con lujo de detalles, se determinó que no había nada irregular”, dijo.

Además, subrayó que pueden investigar “una vez, dos veces, diez veces [y] van a llegar a la misma conclusión: que todo ha sido estrictamente respetando las normas y todos los procedimientos legales”.

Anoche, Vizcarra manifestó en una entrevista con Canal N que se allana a una posible indagación. “Si quieren revisar, que [se] revise. No tenemos ningún problema. Es más, nosotros decimos que todo el mundo debe allanarse a las investigaciones. Pero que quede claro que no hay ningún sustento. Si lo investigan una segunda vez, una tercera vez o diez veces, van a llegar –tengo la plena seguridad– a la misma conclusión, que no hay mérito para abrir una investigación”, afirmó.

Además, respondió sobre la información que la fiscalía encontró en la laptop de José Balta del Río, gerente general de Kuntur Wasi, como un pliego interpelatorio de preguntas y respuestas para Vizcarra (documento grabado en la máquina con una fecha anterior a la prevista para la interpelación al entonces ministro).

Sobre la interpelación, el presidente dijo que, cuando el Congreso envió las preguntas al MTC, “inmediatamente se deriva a las direcciones correspondientes”.

“Finalmente se hace el consolidado de las respuestas. Cuando ya tengo las respuestas, se enfría el proceso de interpelación. [...] Qué hicimos, entregamos las respuestas al Congreso. El Congreso lo tuvo antes de la interpelación”, comentó.

Vizcarra también se refirió a proyectos que el Banco de Desarrollo de América Latina elaboró por orden suya (en la laptop de Balta esos documentos también están grabados en fechas anteriores a que la que oficialmente se entregaron al Estado). “Todos esos documentos eran públicos. Esos documentos eran parte del expediente, eran el sustento que se envió a la contraloría [...]”, indicó Vizcarra, sin mencionar fechas.

—“Al lado del pueblo”—

En la mañana, antes de declarar sobre Chinchero, el mandatario había dicho en su discurso por el aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú que continuarán atacándolo, pero que no van a doblegarlo.

“Sé que nos van a seguir atacando, sé que nos van a seguir difamando. Van a seguir dando la espalda a los peruanos, intentando defender privilegios y tratando de que nos demos por vencidos, de ganarnos por cansancio. Si permanecemos unidos, si seguimos firmes en nuestras convicciones, que ataquen todo lo que quieran”, expresó.

“No nos van a doblegar, no nos van a ganar porque estamos del lado correcto, estamos al lado del pueblo que es honesto. En el pueblo nos apoyamos, al pueblo se le escucha y al pueblo se le respeta”, agregó.

Vizcarra luego mencionó que, “en mi condición de presidente [...], reafirmo la unidad y fortaleza del pueblo peruano [...] para garantizar el derecho del pueblo a decidir en las urnas sobre su futuro”. Lo dijo en referencia a su propuesta de adelanto de elecciones, cuyo debate en el Parlamento se iniciará la próxima semana.

En la entrevista con Canal N además indicó que la reunión con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, que se concretará la próxima semana, se centrará en el adelanto de elecciones.

“Obviamente el punto que vamos a plantear en esta reunión es cuál es el procedimiento y el cronograma para tratar la reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Después de eso, cuando lo tengamos claro, cualquier punto que estime conveniente”, recalcó.