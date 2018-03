Martín Vizcarra afirma que no ha dialogado con Fuerza Popular

El primer vicepresidente Martín Vizcarra afirmó que no se ha comunicado con representantes de Fuerza Popular ni con la lideresa de este partido Keiko Fujimori. Ello en medio del nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por permanente incapacidad moral.

Así lo señala un reporte de “ATV Noticias, edición matinal”, en el que se da cuenta de una conversación por WhatsApp entre la periodista Milagros Leiva y Vizcarra.

El también embajador del Perú en Canadá confirmó al citado programa el diálogo que tuvo con el congresista oficialista Gilbert Violeta.

Como se informó, Violeta indicó a la prensa el martes que se comunicó un día antes con Vizcarra para pedirle un pronunciamiento ante recientes especulaciones. “Él me ha ratificado que está trabajando coordinadamente con el presidente de la República. Él dice que expresa su lealtad al presidente y que está cumpliendo sus funciones como embajador”, comentó.

De acuerdo al matinal, Vizcarra le escribió a Violeta que el único congresista que se comunicó con él y con el cual tuvo una cordial conversación fue Salvador Heresi. “Sobre la situación actual, tuve una amplia conversación con el presidente hace tres semanas, que estuve en Lima. Aparte de él, no me he reunido ni coordino con nadie de algún partido político. Actualmente estoy abocado a mi función de embajador”, manifestó.

Asimismo, ante la pregunta por si ha dialogado con alguien de Fuerza Popular o con Keiko Fujimori, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones señaló: “No. Con nadie más, con la Sra. Keiko hablé la última vez en Palacio acompañando al presidente el año pasado”.

Por último, el vicepresidente dijo no tener aún fecha de retorno al Perú.