El presidente Martín Vizcarra consideró que si bien en el país hay justicia “a veces” esta puede cometer excesos. En ese sentido, recomendó al Poder Judicial “obrar con cautela y profesionalismo” e intente hacer siempre lo correcto.

“Creo que sí hay justicia, pero a veces la justicia puede cometer excesos, por eso la exhortación no quiero yo hacerla en casos particulares, sino la quiero hacer en casos genéricos […] mi recomendación general al Poder Judicial es que obre con cautela, con profesionalismo y que trate de hacer lo correcto”, sostuvo en una entrevista a ATV.

El mandatario dijo que todos los políticos y empresarios procesados por el Caso Lava Jato no tendrían todos estos problemas con la justicia “si hubieran hecho lo correcto”.

Respecto al caso de la incautación al ex presidente Ollanta Humala, Vizcarra señaló que esa es una medida del Ministerio Público autorizada por el Poder Judicial que debe respetarse.

Sin embargo, recordó que los inmuebles incautados dependen del Pronabi y sobre estos si tienen decisión. En esa línea, no descartó que se le pueda alquilar la vivienda al ex mandatario.

“Depende de lo que permita la ley […] porque la administración de ese bien implica un costo, un gasto al Estado”, dijo.

Martín Vizcarra también reveló que desde que asumió el cargo no ha conversado con ningún ex presidente más que con Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El jefe del Estado dio a conocer que ha hablado por teléfono dos veces con el ex mandatario.

“Mire en dos oportunidades he conversado con él, una inmediatamente después de que juré, y la segunda oportunidad fue cuando allanaron sus viviendas", expresó.

"Me dijo que estaba preocupado por la injusticia que se estaba cometiendo. No me llamó para pedirme nada, sino más como una reacción”, añadió.