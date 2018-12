El presidente de la República, Martín Vizcarra, respaldó la decisión que tomó Daniel Salaverry al haber autorizado la creación de nuevas bancadas en el Congreso, en respeto al fallo que emitió el Tribunal Constitucional (TC).

"No es cuestión de estar de acuerdo o no. Tiene que hacerse si es una sentencia del TC. ¿Si no me gusta una sentencia no la aplico? O sea que si una ley no me gusta, ¿la ignoro? Estamos en un sistema de derecho", comentó en declaraciones a ATV.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha señalado que no aceptará amenazas por parte de ningún parlamentario, específicamente de Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien dijo que —por haber autorizado la creación de nuevas bancadas— el titular del Legislativo podría estar incurriendo en una infracción constitucional.

Martín Vizcarra lamentó que el Congreso se haya enfrascado en una discusión interna por acatar un fallo del TC, pero consideró que una eventual redistribución de las fuerzas en el Parlamento sería positiva porque así sería más representativa de la realidad nacional.

"¿Qué cosa es el Congreso de la República? ¿No es una representación de la República? Ahorita, en este momento, la distribución de fuerzas, ¿es representativa de lo que sucede en el Perú?", cuestionó.

En otro momento, el presidente de la República negó que haya algún tipo de cercanía o de coordinación con Daniel Salaverry.

"Las reuniones en privado ya fueron. Finalmente se aclararon. Ahora, todas las reuniones son estrictamente en público, absolutamente registradas. Las veces que he conversado con Daniel Salaverry son de conocimiento público", aseguró Martín Vizcarra.