Choquehuanca sobre adelanto de elecciones: No nos reunimos por este tema

La vocera alterna de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, afirmó que su bancada no tuvo participación en el anuncio del presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación, respecto a un proyecto constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020.

“Nosotros no hemos tenido una reunión para este tema. Finalmente, el discurso del presidente lo realiza con sus asesores”, dijo a la prensa la legisladora oficialista.

Ana María Choquehuanca señaló que se trata de una propuesta del Ejecutivo que deberá ser analizada como corresponde en el Parlamento.

“Estamos hablando de una propuesta, una propuesta que va a venir con un proyecto y creo que debemos analizar primero el proyecto, analizarlo y ver qué hacer”, señaló.

Este domingo, el jefe de Estado, Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En ese sentido, Martín Vizcarra presentó una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020".