Martín Vizcarra y Richard Cisneros mantenían comunicación a través de mensajes enviados al teléfono del entonces jefe de Estado. Así lo reconoció el propio expresidente en su declaración ante la Fiscalía de la Nación, al sostener que el cantante “me daba su opinión” por “WhatsApp” sobre política o coyuntura. No obstante, sostuvo que lo “dejaba en visto”.

Según el documento al que accedió El Comercio -donde se le formulan 60 preguntas- Vizcarra Cornejo también reconoció su voz en los audios que se presentaron en el Congreso sobre las coordinaciones que se realizaban para enfrentar las investigaciones por la contratación de “Richard Swing” en el Ministerio de Cultura.

La declaración la rindió el 19 de marzo último en el marco de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y obstrucción a la justicia en agravio del Estado.

Vizcarra, quien fue inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos por diez años, también es investigado en la Fiscalía de la Nación por el “Vacunagate”, pero aún no rinde su declaración; ya que por estrategia esta será tomada en la última etapa de las pesquisas.

Vizcarra: “El señor Cisneros se ha comunicado en algunas oportunidades”

Ante la Fiscalía, Vizcarra narró que conoció a Cisneros en uno de los locales de la campaña electoral del 2016 del partido Peruanos Por el Kambio (PPK) y, en esa época, lo vio tres o cuatro veces.

El local estaba ubicado en la calle Barcelona (San Isidro) donde tenía su oficina como candidato a la vicepresidencia. Fue allí que, en una oportunidad, Cisneros se “presentó directamente”.

“Él se acerca; conocemos un poco la personalidad del señor Cisneros, se presenta de frente; esto fue empezando el año 2016. En uno de los pasadizos del local de campaña que está con las puertas abiertas, el se presenta, se me acerca y él dice que él aporta en la campaña en el campo artístico, cosa que tomo conocimiento y él continúa con sus coordinaciones propias de la labor que hacía. Luego, durante la campaña en los meses, nos hemos cruzado y conversado algunas cuatro o cinco veces más”, afirmó.

En el interrogatorio se le preguntó inicialmente si mantuvo comunicación con Richard Cisneros; ante ello Vizcarra respondió que quizá recibió sus llamadas, pero que no era una relación fluida.

“Mi teléfono era de conocimiento de todo el personal de la campaña, quizás me haya llamado alguna vez para decirme y contarme sus actividades, pero definitivamente no era una relación fluida, no puedo asegurar, quizá que sí, pero no puedo asegurar”, reiteró.

A la pregunta 9, cuando la fiscalía le pidió precisión sobre la relación con Cisneros, a través de cualquier medio, luego de que PPK ganó las elecciones, Vizcarra reconoció que recibió llamadas y mensajes del cantante, así como de otras personas que participaron en la campaña electoral.

En caso del cantante, Vizcarra reveló que le enviaba mensajes por WhatsApp sobre “algunos hechos de coyuntura”, pero que “lo dejaba en visto”.

“El señor Cisneros se ha comunicado en algunas oportunidades, pero siempre dando sus opiniones sobre la situación política o hechos de coyuntura como me lo hacían llegar muchas personas a mi teléfono (…) pero sí recuerdo que sobre algunos hechos de coyuntura daba su opinión por mensajes de WhatsApp por teléfono y lo dejaba en visto”

Martín Vizcarra ante la fiscalía

“ Entonces, mucha gente que me conocía desde la campaña enviaba en ciertas circunstancias mensajes y algunas veces llamadas telefónicas. El señor Cisneros se ha comunicado en algunas oportunidades, pero siempre dando sus opiniones sobre la situación política o hechos de coyuntura como me lo hacían llegar muchas personas a mi teléfono (…) pero sí recuerdo que sobre algunos hechos de coyuntura daba su opinión por mensajes de WhatsApp por teléfono y lo dejaba en visto y así como él muchas personas hacían llegar sus mensajes ”, reconoció ante la Fiscalía.

Además, sostuvo que cuando asumió el cargo de ministro de Transportes “de ahí en adelante me he visto en muy pocas oportunidades con el señor Cisneros”. Casi siempre, agregó, fue en actividades protocolares, nunca de manera particular.

“Él, como muchas otras personas mandaba comentarios sobre la coyuntura o sobre la situación política, eran comentarios personales. Eran esporádicos los comentarios”, dijo.

Conoció que Cisneros trabajaba en Mincul en 2019

Como se recuerda, el expresidente siempre ha negado haber intervenido o conocido de la contratación de Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura.

Es más, al inicio de su declaración afirmó que tomó conocimiento, por los registros, que el cantante había acudido a Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades y que en estas había pedido trabajo, pero no cumplía con el perfil. Y que, después, por los medios de comunicación, se enteró que Cisneros brindó algunos servicios en el Ministerio de Cultura.

Como se recuerda, Vizcarra llegó a Palacio de Gobierno en marzo del 2018, tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Durante el tiempo de la gestión del gobierno, el señor Cisneros según registros de Palacio de Gobierno ha asistido en tres oportunidades para reunirse con la secretaria de presidencia y con la secretaria general, en algunas de esas oportunidades pidió a la secretaria que quería saludarme, pedido que accedí y saludé y mantuvimos una conversación breve, sin embargo, yo en mi condición de presidente de la República no he intervenido de ninguna manera en el proceso para su contratación el Ministerio de Cultura”, dijo.

A la pregunta 27, cuando se le pregunta cuándo se enteró que “Richard Swing” trabajaba para el Mincul, Vizcarra recordó que conocía de ello desde el 2019, puesto que el mismo cantante se le acercó en una actividad cultural.

“Como parte de mis funciones de presidente, yo he asistido a diversas ceremonias en los Ministerios. En alguna oportunidad me parece que por el tema de diversidad cultural o algo por el estilo, hubo una ceremonia en el Ministerio de Cultura al cual fui invitado y asistí; y ahí, cuando me retiraba pude apreciar al señor Cisneros quien de pasada me saludó y me comentó que estaba trabajando en el Ministerio de Cultura. Eso habrá sido en el año 2019, fue un evento multicultural, representantes de comunidades indígenas, todo bien bonito, me pareció un evento importante y por eso asistí”, respondió.

Asimismo, dijo no recordar si recibió la visita de Cisneros cuando ocupaba la cartera de Transportes.

También dio precisiones sobre cómo conoció y empezó a trabajar con la exsecretaria general de Palacio Miriam Morales, su exsecretaria personal Karem Roca, así como su exasesor de comunicaciones Óscar Vásquez.

Al ser consultado, en la pregunta 38, cómo explicaba que aspirantes a colaboradores eficaces, así como testigos coincidían en señalar que fue él quien dispuso la contratación de Cisneros entre los años 2018 y 2020; Vizcarra afirmó que “no tengo explicación porque nunca he intervenido en su contratación”.

Reconoció su voz en audios grabados

En otro momento del interrogatorio, según el acta, la fiscalía procedió al deslacrado y escucha de los tres audios grabados y difundidos en el Congreso por el congresista Edgar Alarcón.

Como se recuerda, en dichos audios se hablaban de coordinaciones por el contrato de “Richard Swing” en el Mincul, así como sus ingresos a Palacio de Gobierno.

Luego, al ser consultado si reconocía su voz, Vizcarra respondió que “sí, parece ser mi voz la que está considerada como M1”.

También dijo que la reunión que se escucha en los audios, era para “aclarar cuántas veces había ingresado el señor Cisneros a Palacio” y que “en ningún momento se trató de acordar algo diferente”.

“En esa reunión se hizo el esfuerzo de determinar que había sucedido realmente respecto a los ingresos y solicitudes de ingresos del señor Cisneros para informar cualquiera de los presentes a la fiscalía los hechos reales y verdaderos”, respondió a la pregunta 56.

La declaración, cabe precisar, la rindió en presencia de su abogado Fernando Ugaz, quien al ser consultado por los representantes del Ministerio Público, no le formuló ninguna pregunta. Por ello, el documento de la declaración fue firmado por Vizcarra y Ugaz. Buscamos a la defensa del exmandatario, pero hasta el cierre del informe no respondió.

El Comercio se comunicó con el cantante Richard Cisneros, quien dijo que por reserva, al estar investigado por una fiscalía provincial por este mismo caso, prefería no responder. “Yo desconozco lo que él ha dicho. No tengo conocimiento de lo que ha dicho (...) eso es lo que él dice. Pero yo tengo mi proceso y tengo que tener la reserva del caso. Por el respeto y las restricciones que tengo, prefiero no hablar nada al respecto”, comentó.

Según pudo conocer este Diario, las investigaciones por este caso se encuentran en su última etapa, por lo que en unos meses más podría haber un pronunciamiento.

En del 2020, diversos medios informaron que Cisneros Carballido había sido contratado de manera irregular en el Ministerio de Cultura, pues fue beneficiado pese a no cumplir con el perfil requerido para los servicios solicitados.

Según las investigaciones preliminares, el cantante recibió pagos del Ministerio de Cultura por servicios brindados entre julio del 2018 y abril del 2020, por un total de S/175.400.