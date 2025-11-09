Fernando Vivas
Fernando Vivas

Escucha la noticia

00:0000:00
Vizcarra apostó y reculó. Una crónica de Fernando Vivas sobre su frustrada candidatura como vicepresidente
Resumen de la noticia por IA
Vizcarra apostó y reculó. Una crónica de Fernando Vivas sobre su frustrada candidatura como vicepresidente

Vizcarra apostó y reculó. Una crónica de Fernando Vivas sobre su frustrada candidatura como vicepresidente

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Ningún candidato quiere derrotar al ‘Jurado’; sino tenerlo de su lado. Ganarle es, por lo tanto, enredarlo cariñosamente en la maraña de su propia ley, conocer sus puntos débiles para hacerle digitopuntura, llevarlo al ‘corralito de la voluntad popular que se respeta’. Estoy tratando de explicar la actitud esquinada de Martín Vizcarra, Vladimir Cerrón y Arturo Fernández (el palomilla del huaco moche), tres candidatos/casos de procesados e inhabilitados habilidosos.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC