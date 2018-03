Martín Vizcarra juró este viernes como nuevo presidente de la República y uno de sus primeros mensajes fue el anuncio de la renovación total del Gabinete Ministerial.

Minutos antes, el Congreso de la República había aprobado por amplia mayoría aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al cargo.

Con 105 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. el Parlamento comunicó esta decisión a través de la Resolución Legislativa N° 008-2017-2018-CR, declarándose además la vacancia de la presidencia de la República.

No obstante, en el documento se rechazan los argumentos que PPK expresó en su carta de renuncia, al considerar que el ex mandatario "no admite que la crisis política actual que lo ha conducido a renunciar".

