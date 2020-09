La Comisión de Fiscalización del Congreso postergó la citación que le había cursado al presidente Martín Vizcarra para este viernes a las 4 p.m. El titular de dicho grupo de trabajo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), indicó que la presentación del jefe del Estado debe ser preparada un día antes, pero al no tener una respuesta hasta las 9 p.m del jueves se decidió de reprogramar la convocatoria.

“No hay ninguna respuesta hasta el momento y hay que saber si vendrá para organizar todo. Yo llamé al señor presidente del Consejo de Ministros [Walter Martos] ayer y me indicó que estaban a la espera de una opinión legal del Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta, por eso se ha postergado”, sostuvo en diálogo con Canal N. No indicó, sin embargo, cuál será la nueva fecha de la citación.

Al respecto la legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado), miembro titular de la Comisión de Fiscalización, consideró que lo “normal” sería que en la próxima sesión “se vea lo de las reprogramaciones”.

“Lo único que nos avisaron ayer es que no habría sesión hoy día porque tenemos pleno. Normalmente cuando sucede eso, en la siguiente sesión se ve lo de las reprogramaciones”, declaró a El Comercio.

Esta convocatoria tenía como objetivo que el mandatario responda sobre las contrataciones con el Estado de allegados, como su cuñado Fredy Herrera Begazo, el padre de la ministra de Economía María Antonieta Alva, Jorge Alva, y el cantautor Richard Cisneros, conocido artísticamente como ‘Richard Swing’.

Edgar Alarcón no descartó, en ese sentido, que la Comisión de Fiscalización asista a Palacio de Gobierno a tomar su declaración, pero se mostró “optimista” de que el mandatario vaya al Parlamento: “considero que hay un 50% de posibilidad de que asista el presidente, soy optimista”.

Explicó que, en caso el jefe del Estado no declare ni asista al grupo que preside concluirá la investigación “en base a las declaraciones que tenemos” y esto se debatirá en el pleno del Congreso “a más tardar el 20 de setiembre”.

El jueves, el primer ministro, Walter Martos, consideró que es “muy importante” que no se afecte la imagen del presidente Martín Vizcarra.



“El presidente personifica a la Nación y por tanto, independientemente de quién sea, hay que respetar esta figura y no politizar investigaciones mellando la imagen del presidente”, señaló Martos.

El presidente de la República podría responder por escrito a una investigación que realice el Congreso. Esto ocurrió con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017 cuando la Comisión Lava Jato lo citó en reiteradas oportunidades. El entonces mandatario indicó que según el artículo 117 de la Constitución, podía responder por escrito a una investigación que realice el Congreso.

En dicha oportunidad Kuczynski decidió recibir al grupo investigador en Palacio de Gobierno en marzo del 2018 luego haber respondido por escrito previamente a diversos requerimientos de su declaración.

