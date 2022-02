El expresidente de la República Martín Vizcarra se mostró a favor de adelantar las elecciones generales, tanto presidenciales como congresales, a fin de encontrar “una solución” a las continuas crisis en el gobierno de Pedro Castillo.

En diálogo con CNN, el exjefe del Estado calificó al actual régimen como “ineptocracia” y señaló que Castillo Terrones no debería continuar en el Ejecutivo.

“El Perú está viviendo actualmente un gobierno que podríamos catalogar como “ineptocracia” (...) Castillo no puede continuar, pero hay que buscar la forma legal y constitucional para dar un paso hacia adelante”, manifestó.

No obstante, advirtió que el Poder Legislativo también debería elaborar “una medida realmente importante” para promover el adelanto de elecciones.

“No puede ser que solamente por la suma de votos pueda infringirse la Constitución y continuar en más años de inestabilidad. La salida a la crisis política que estamos viviendo es que se vaya el gobierno del presidente Castillo, pero también tiene que haber una medida realmente importante en el Congreso para dar un paso al costado”, destacó.

“La forma de salir de la situación en la que nos encontramos es que, usando los mecanismos constitucionales, es hacer un adelanto de las elecciones, pero no solamente presidencial sino también congresal”, añadió.

En esa línea, Vizcarra Cornejo recordó que el Parlamento no puede destituir al mandatario Pedro Castillo mediante la figura de la vacancia presidencial, pues el artículo 113 solo acepta que sea aplicado con la muerte del presidente de la República y con la “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.

“Si ve el artículo 113 y ve las causales de vacancia no existe vacancia por ineptitud, no existe vacancia, por como él ha dicho “no estar preparado para ser presidente”, no existe esa justificación. Cualquier decisión que tomemos los peruanos, si queremos mejorar de aquí en adelante tienen que ser amparado en la Constitución”, sostuvo Vizcarra.

En noviembre del 2020, el Congreso, entonces titulado por Manuel Merino (Acción Popular), aprobó la moción de vacancia contra Martín Vizcarra tras declararlo por mayoría con “permanente incapacidad moral”.

“Ahora estamos en una situación en que la población se ha desilusionado del presidente Castillo y el Congreso nuevamente pretende cometer el mismo error [que sucedió conmigo], quiere vacarlo”, reflexionó Martín Vizcarra.

