Karem Barboza Quiroz

Martín Vizcarra: ¿Cuál es el estado del Caso ‘Richard Swing’ y los contratos en el Ministerio de Cultura?
El Poder Judicial programó para el 27 de enero del 2026 el inicio del control de la acusación en contra del cantante Richard Cisneros, la ex secretaria presidencial, Mirian Morales, y otras 16 personas implicadas en presuntas irregularidades para la contratación del artista conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura (Mincul), durante el gobierno del ahora condenado Martín Vizcarra.

