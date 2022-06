El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, que busca inhabilitarla de la función pública, además de una posible nueva moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por parte del Congreso.

Vizcarra Cornejo indicó que el actual Parlamento, presidido por María del Carmen Alva (Acción Popular), pretende seguir el mismo camino que el Congreso que dirigió Manuel Merino y conseguir el mando del Poder Ejecutivo tras retirar de sus cargos a Castillo y Boluarte.

“(Pareciera que el camino es la vacancia del presidente e inhabilitar a la vicepresidenta, luego la presidenta del Congreso, asumir y convocar a elecciones. ¿Es un camino dable?) Si el Congreso elige el mismo camino va a tener el mismo resultado (…) Este Congreso quiere hacer lo mismo que hizo el Congreso de Merino (pero ahora) por su correligionaria, la presidenta Alva”, manifestó para TV Perú.

“En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya aprobaron la denuncia contra la vicepresidenta. Está en camino la eliminación del panorama de Dina Boluarte”, agregó.

El exmandatario también criticó la gestión de Castillo Terrones y señaló que no puede permanecer más tiempo en el cargo. Sin embargo, no detalló la forma de cómo realizar un cambio en el Ejecutivo.

“Nuestro actual Gobierno realmente ha demostrado que no puede gobernar al país, entonces no podemos resignarnos a cuatro años más de incertidumbre, de caos, de falta de empleo, de la subida de costo de alimentos de primera necesidad. Cuatro años más de lo mismo creo que la población no lo va a aceptar. Se necesita un cambio de Gobierno, pero ¿cuál es la forma? Ese es el problema”, expresó.

En otro momento, Martín Vizcarra acotó que las bancadas están “peleándose” por dirigir la próxima Mesa Directiva, pues indicó que están seguros que el próximo presidente del Congreso podría asumir la Presidencia de la República.

“Están buscando y peleándose la próxima Mesa Directiva porque ellos creen que el próximo presidente o presidenta del Congreso va a ser el próximo presidente del Perú y ellos no han sido elegidos para esto”, subrayó.