Vizcarra: "No correspondería hacer una devolución" a Odebrecht por caso Chaglla

El presidente Martín Vizcarra opinó este jueves que el daño causado por la empresa Odebrecht es tan gran que "no correspondería" la "devolución" del dinero solicitado por la constructora tras la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

“Creo que este daño es tan gran que no podríamos, no correspondería -desde mi punto de vista- hacer una devolución, cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos”, refirió el mandatario.

El Comercio reveló hoy que la fiscalía presentó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) el informe en el que señala que la firma Norberto Odebrecht y algunas de sus empresas vinculadas no tienen investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz.

Este requisito fue exigido por la jueza María de los Ángeles Camacho para atender el pedido de reembolso de dinero solicitado por la empresa brasileña luego de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco.

En diálogo con la prensa, Vizcarra reiteró su posición de que el reembolso del dinero que reclama la empresa brasileña Odebrecht al Perú como parte de la venta de la hidroeléctrica debería quedar como un “fondo” que garantice el cumplimiento de pagos futuros por concepto de reparación civil.

“Mi posición es que [por] el daño -no solamente moral y ético- que ha hecho Odebrecht con el Perú, sino también un daño económico, deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro”, afirmó a la prensa desde Loreto.

Martín Vizcarra indicó que se debería buscar un mecanismo para que la suma de S/524 millones que reclama la constructora “sea un fondo” intangible y del cual se pueda disponer mientras terminan las investigaciones en su contra.

“Imagínese qué pasaría si -dadas las condiciones actuales- devolvemos ese dinero y de acá al próximo año vemos que requerimos un pago de Odebrecht por algún concepto, ya se lo devolvimos [el dinero], entonces, lo que yo creo es que debería buscarse un mecanismo para que sea un fondo que esté ahí, intangible, mientras se terminen todas las investigaciones”, señaló.

Pese a sus comentarios, el presidente Martín Vizcarra precisó que se debe esperar al pronunciamiento de la fiscalía para conversar posteriormente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.