El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó hoy que no conoce al juez supremo César Hinostroza ni al empresario Antonio Camayo, quienes en un audio recientemente difundo por IDL-Reporteros coordinan una eventual reunión con él. Agregó que el gerente general de Iza Motors no ha ingresado a Palacio de Gobierno este año.

“Como le digo no conozco al juez Hinostroza, nunca me he reunido con él, el señor Camayo nunca ha estado en Palacio de Gobierno, no se ha reunido con el equipo de trabaja en Palacio, nuestros principales asesores son los ministros en los temas de competencia de cada uno de sus sectores”, manifestó en conferencia de prensa.

Martín Vizcarra dijo que no sabe si en las reuniones abiertas, a las que puede asistir público en general, el empresario haya podido estar.

“Nunca he tenido una reunión con el señor Camayo, no lo conozco. No sé si en reuniones abiertas que he tenido en público en general haya podido estar él, pero simple y llanamente no lo conozco”, remarcó.

El jefe de Estado señaló que, tras la publicación de la nueva grabación, revisaron los registros de visitas de Palacio. “Ni una sola vez ha ingresaron el señor Camayo, no me he reunido con él ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio, no los conozco”, agregó.

Por su parte, el primer ministro, César Villanueva, detalló que Camayo ingresó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como parte de una delegación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Villanueva dijo que la cita con la SNI fue “una conversación clara, transparente y pública”.

Explicó que la SNI le explicó al Ejecutivo el plan que tienen para “reflotar toda la pequeña y mediana industria en el país”.