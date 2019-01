Vizcarra dice que recibirá a la Comisión de Fiscalización por Caso Conirsa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que está dispuesto a recibir en Palacio de Gobierno a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que el último miércoles abrió una investigación sobre los contratos del consorcio Conirsa, formada por las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

Vizcarra detalló que la constructora C y M Vizcarra, de la cual fue accionista hasta marzo del año pasado, alquiló maquinaria a Conirsa durante 18 meses consecutivos entre los años 2006 y 2008 para la ejecución de las obras de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur. Agregó que por este servicio cobró US$521.000.

“Estamos totalmente abiertos a cualquier investigación, no solamente no tememos, sino que pedimos investigación. No tenemos ningún temor en absoluto porque si algo nos caracteriza es la corrección en todos nuestros actos. Siempre hemos sido honestos, en consecuencia que investiguen todo lo que sea necesario”, manifestó Martín Vizcarra en el programa “Punto Final” de Latina.

El jefe de Estado exhortó al Parlamento a también investigar por qué el valor de los tramos II y III de la carretera Interoceánica se triplicó. La mayoría de las adendas de esta obra fueron firmadas durante la administración del ex mandatario Alan García (2006-2011).

“El contrato de Conirsa fue de US$533 millones. ¿Saben en cuánto terminó la obra? En US$1.665 millones, el triple. Ese contrato de Conirsa empezó con un monto y terminó con US$1.665 millones, bien raro”, subrayó.

Al ser consultado sobre de quiénes sería la responsabilidad, Martín Vizcarra respondió que “de los funcionarios que autorizaron” el incremento.

“C y M Vizcarra le dio servicios [al consorcio] por US$521.000, por el 0.03% [del valor de la obra], entonces si bien tiene que investigarse ese 0.03%, también el otro 99.97% que le cobró Conirsa al Estado y hay que ver cuáles fueron los proveedores”, refirió.

El ex gobernador regional de Moquegua negó, además, haber sido apoderado legal de Graña y Montero. Precisó que su ex empresa formó un consorcio con la constructora limeña para la ejecución de una obra privada.

“Que fiscales pregunten sobre todo”

En otro momento, el presidente Martín Vizcarra le pidió a los fiscales del equipo especial Lava Jato preguntar “sobre todo” cuando interroguen a los ex ejecutivos de Odebrecht, entre ellos Jorge Barata, en marzo.

“Esta es la oportunidad de cambiar concepto [de direccionamiento], yo les invoco que con la independencia que tienen recojan información sobre todos, todos los responsables. Haremos seguimiento para que todos los responsables sean castigados”, expresó.

Para finalizar, el mandatario dijo que “no puede ser que tengamos un país con tantas necesidades y haya gente que se haya llevado tanto dinero”.