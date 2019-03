Vizcarra: “Durante estos doce meses, a pesar de las dificultades, el Perú no se detuvo”

“Durante estos doce meses, y a pesar de todas las dificultades, el Perú no se detuvo”, manifestó este sábado el mandatario Martín Vizcarra en torno al cumplimiento, este 23 de marzo, de su primer año como presidente de la República.

El jefe del Estado emitió un breve discurso a través de sus cuentas en redes sociales en el que indicó que hace 365 días, tras la renuncia del ahora ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, le tocó asumir la responsabilidad de conducir al país “en cumplimiento del mandato de la Constitución”.

“Poner al Perú primero por delante de todo ha sido y es siempre el objetivo de mi trabajo”, refirió Martín Vizcarra al iniciar su mensaje, en el que también agradeció a la ciudadanía por su respaldo a las propuestas brindadas este año.

Gracias por su apoyo durante este año y les pido que nos sigan acompañando para consolidar las importantes tareas y reformas que tenemos por delante. ¡ #ElPerúPrimero siempre!

Del mismo modo, Martín Vizcarra indicó que el primer desafío que le tocó enfrentar fue el de encabezar la lucha contra la corrupción, pues “este flagelo ha permitido que haya hospitales a medio construir, carreteras y puentes que se los lleva el río y servicios básicos que aún no recibimos”.

“Si queremos ser un país grande y próspero, tenemos que erradicar ese mal. Para enfrentarlo necesitamos una justicia igual para todos, que no se case con nadie. Escuché sus demandas y a partir de ellas hice propuestas de cambio. Ustedes me acompañaron en hacerlas realidad y juntos hicimos sentir nuestra voz de indignación y protesta, pero sabemos que esta lucha no termina aquí”, indicó el presidente.

En otro momento, señaló que el Perú sigue “un rumbo de crecimiento”, y que siempre busca “hacer lo correcto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, de sus familias y de ustedes”.

Finalmente, Martín Vizcarra mencionó que perseguirá la premisa de trabajar por el país “hasta el último día de mi gobierno, el 28 de julio del 2021”.