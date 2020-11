El presidente de la República, Martín Vizcarra, ratificó que este lunes 9 de noviembre se presentará ante el Congreso para exponer las "razones de forma y de fondo” por las que la moción de vacancia en su contra no debe proceder.

“El lunes estaré presente en el Congreso de la República para sustentar mi posición respecto al pedido de vacancia que se ha pedido contra el presidente de la República”, exclamó el presidente durante una visita a San Ignacio, en Cajamarca.

El Congreso votará ese día el pedido de destitución del mandatario. Se requiere de 87 votos para que prospere.

Declaraciones de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra recordó que, esta semana, pidió al presidente del Congreso, Manuel Merino, que se adelante la fecha de debate de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra y que se realice hoy, viernes, solicitud que fue rechazada por la Mesa Directiva del Parlamento.

“Pedí que sea hoy día, pero respeto al Congreso que no aceptó el pedido [...] No hay tiempo que perder. Seguimos trabajando. Hoy quería estar en el Congreso, el Congreso dijo no, que sea el lunes. ¿Qué hago? Me voy a Cajamarca, a San Ignacio, a trabajar por ustedes”, indicó.

La moción de vacancia es promovida por la bancada Unión por el Perú (UPP) y se presentó luego de la difusión de testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que, ante el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, acusan a Martín Vizcarra de haber recibido coimas de empresas del ‘Club de la construcción’.

El mandatario estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el ministro de la Producción, José Salardi y la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.

Mira aquí todo el discurso del presidente Martín Vizcarra en Cajamarca:

