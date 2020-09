EN VIVO | El pleno del Congreso debate este viernes 18 de septiembre la moción de vacancia presentada contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, tras la difusión de unos audios que lo involucran en el sonado caso ‘Richard Swing’. La sesión parlamentaria está programada para que inicie a las 9:00 a.m.

En la jornada de ayer, jueves 17, el Tribunal Constitucional (TC) decidió por mayoría admitir a trámite la demanda competencial que el Ejecutivo presentó en contra de la moción de vacancia presidencial. Sin embargo, este mismo órgano rechazó la medida cautelar que buscaba detener el proceso en el Parlamento.

Se confirmó esta mañana que Martín Vizcarra no asistirá a la sesión del pleno, pues estará en la ciudad de Trujillo cumpliendo actividades ya programadas con anticipación. En la víspera se dio a conocer que el mandatario designó al abogado Roberto Pereira como su representante legal ante el Parlamento.

Minuto a minuto

En diálogo con RPP Noticias, el letrado adelantó que el argumento principal de su defensa será explicar por qué los audios no constituyen una causal para vacar al jefe del Estado.

“Esa es la orientación que se va a plantear mañana (hoy) al Congreso, seguramente con razones complementarias y adicionales a las que ya están planteadas en la demanda y que corresponden ser expuestas a los representantes del Parlamento para que tomen la mejor decisión”, declaró.

Para que el presidente sea vacado se requieren los votos a favor de 87 congresistas. Si se registra un número menor de adhesiones, la moción de vacancia no prosperará y quedará sin efecto.

El pasado 11 de septiembre, la representación nacional admitió la moción de vacancia contra el primer mandatario con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

La decisión del pleno se dio un día después de que el congresista Édgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentara tres audios que comprometen a Martín Vizcarra en coordinaciones para negar que el cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, ingresó a Palacio de Gobierno hasta en – al menos – cinco oportunidades.

El mismo día en que se dieron a conocer los audios en el Congreso, el jefe del Estado presentó sus descargos en un mensaje a la nación. “Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro”, dijo el gobernante en su alocución.

Congresistas de diferentes bancadas coincidieron en opinar que el presidente Martín Vizcarra debe asistir a la sesión del pleno para ejercer su defensa.

VIDEO RECOMENDADO

Tribunal Constitucional admite demanda competencial sobre moción de vacancia contra Martín Vizcarra

Tribunal Constitucional admite demanda competencial para la vacancia de Vizcarra | América Tv