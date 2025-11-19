Día clave. Este jueves, desde las 8:30 a.m., el juicio oral contra Martín Vizcarra -por presuntamente haber recibido S/ 2,3 millones en coimas de empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua- tendría su última audiencia antes de la lectura de sentencia.

Tal como lo adelantó El Comercio, durante esa jornada, realizarán sus alegatos finales el acusado Martín Vizcarra y las defensas de dos empresas incluidas en el caso para un posible pago de reparación civil (Astaldi e Incot, exsocias de Obrainsa e ICCGSA, respectivamente).

Según se precisó en la anterior audiencia, las defensas de las empresas tienen un máximo de 15 minutos cada una para sustentar sus argumentos. En tanto, el abogado de Martín Vizcarra expondrá por 1 hora con 50 minutos, el mismo tiempo que se le concedió a la fiscalía.

El acusado expresidente podrá realizar “defensa material” por 15 minutos. Se espera que luego el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional anuncie la fecha de la lectura de sentencia.

Durante la audiencia del jueves 13 de noviembre, el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, sustentó sus argumentos finales y ratificó su pedido de 15 años de prisión contra Vizcarra por presunto delito de cohecho.

