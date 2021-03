Conforme a los criterios de Saber más

El equipo especial Lava Jato insistió este lunes en el pedido de prisión preventiva contra el expresidente y candidato al Congreso, Martín Vizcarra, por el caso de los presuntos sobornos recibidos de parte de constructoras durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

En primera instancia, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho rechazó el pedido de prisión contra Vizcarra y en su lugar ordenó una comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para el exmandatario.

El fiscal Germán Juárez apeló la decisión y hoy la Primera Sala de Apelaciones Nacional dejó al voto el pedido de la fiscalía que busca revertir la decisión que rechazó su solicitud. Su resolución se conocerá.

Argumentos de la fiscalía

Ante la sala de apelaciones, el equipo especial reiteró los argumentos que presentó cuando solicitó la prisión preventiva. No hubo sorpresas. El debate tuvo como tema central el peligro procesal que representaría la libertad de Vizcarra en medio de la investigación.

Durante su intervención, la fiscal adjunta superior Teresa Tapia hizo énfasis en que el exmandatario cambió de discurso a fines del año pasado, cuando informó sobre su decisión de postular al Congreso.

Indicó que antes de conocer los elementos de prueba de la fiscalía, y luego de la vacancia, había anunciado que trabajaría en el sector privado. Sin embargo, cuando se hicieron públicos los testimonios de colaboradores eficaces en el caso, Vizcarra anunció que sería candidato al Parlamento.

Tapia agregó que después de que se formalizó la investigación y se pasó a etapa preparatoria, Vizcarra aseguró ser un “perseguido político”.

La fiscal también reiteró los elementos vinculados a la presunta vinculación de Vizcarra con funcionarios bolivianos y la facilidad que tendría para salir del país sin necesidad de vuelos comerciales.

Tapia anotó que el testimonio de Karem Roca, exsecretaria de Palacio de Gobierno, ha sido incluido como parte del peligro procesal, al indicar que escuchó de Elard Tejeda (Obrainsa), en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La fiscal intentó introducir un nuevo elemento a la discusión en torno al peligro procesal. Informó sobre la declaración que dio Vizcarra ante la Fiscalía de la Nación por el caso de Richard Cisneros, pero los magistrados no permitieron que dicho testimonio sea presentado.

“La fiscalía no tiene nada que demostrar”

En la audiencia, Martín Vizcarra hizo uso de la palabra y señaló que se sentía “como un chivo expiatorio”, pues la fiscalía no tiene “nada que demostrar” en el caso Club de la Construcción. Según dijo ante los jueces, buscaban “meter a la cárcel a un gobernador regional”.

“Como no tengo nada que demostrar en el caso Odebrecht, como no tengo nada que demostrar en el caso Club de la Construcción, como no hay nadie en la cárcel en estos casos tan importantes, bueno pues, meteremos a la cárcel a un gobernador regional que fue reconocido como el mejor gobernador regional del Perú en mi gestión”, dijo.

“La cancha no está pareja y tenemos que competir en una lid electoral con 15 acusaciones constitucionales del Congreso, con pedidos de prisión preventiva de la fiscalía, con tachas y exclusiones de representantes de partidos políticos. ¿Eso no es persecución política?”, agregó.

Vizcarra también indicó que ha participado de todas las diligencias a las que ha sido convocado por la fiscalía durante la investigción.

En el mismo sentido se pronunció su abogado Fernando Ugaz, quien aseguró que desde que se apersonó a la investigación entregó su pasaporte diplomático y solicitó que se dispongan una serie de diligencias.

Ugaz también desvirtuó el testimonio de Karem Roca y señaló que su declaración no fue transcrita del audio al expediente.

