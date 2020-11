Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de que Congreso admitiera a trámite una nueva moción de vacancia en su contra, el presidente Martín Vizcarra adelantó el martes que acudirá al hemiciclo a exponer los argumentos de su defensa, pero solicitó que el debate y la votación se realicen el jueves o el viernes y no el próximo lunes, como había acordado el pleno.

Vizcarra consideró que el nuevo proceso de destitución en su contra genera incertidumbre a nivel político, social y económico en un momento en el que el Perú “está saliendo de la pandemia” de COVID-19 y mejorado su inversión privada y pública. Por ello, anunció que hoy enviará una carta al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, haciendo oficial su solicitud.

“Que ponga fecha para esta semana para de una vez acabar con la incertidumbre y seguir trabajando con el Congreso […] Los peruanos no merecen estar en vilo, los peruanos no merecen esta situación de incertidumbre, los peruanos merecen trabajar en paz, en tranquilidad”, manifestó el mandatario desde la región San Martín.

El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco explicó a El Comercio que si el pleno del Parlamento fue la instancia que fijó la fecha, este también puede cambiarla. Agregó que ni la Mesa Directiva ni la Junta de Portavoces pueden hacerlo. “Reglamentariamente es posible, materialmente, depende de las circunstancias, hay un tema de ambiente, de momento, de fechas y de plazos”, añadió.

Cevasco dijo, en el supuesto, de que mañana se realice un pleno y se acepte la solicitud de Vizcarra Cornejo, la sesión sobre la vacancia debería darse el viernes.

“Todos los plenos se convocan 24 horas antes, los parlamentarios tienen que tomarse un tiempo para ordenar sus ideas, establecer sus intervenciones, debe haber un trabajo de coordinación, definir quiénes van a ser los oradores, hay un procedimiento interno, que no se ve ante la opinión pública”, manifestó.

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, indicó que el pleno es la máxima instancia del Congreso y, de acuerdo a la práctica, “todo lo puede”. Sin embargo, remarcó que para ello debe existir “voluntad política”.

“La sesión [en la que se define la vacancia] sí se puede adelantar, siempre que se respete el derecho a la defensa. Aunque, desde el punto de vista político, creo que no lo harán. El Congreso está esperando que se desencadenen los hechos, como la denuncia de presunto seguimiento de un aspirante a colaborador”, expresó a este Diario.

Rospigliosi recordó que la Mesa Directiva fue la que propuso el lunes 9 de noviembre para que se debata y vote la nueva moción de vacancia. “Hay muchos rumores de que el fin de semana aparecerán noticias fuertes relacionadas al presidente. De manera, que la elección de la fecha ha sido estratégica y no creo que la Mesa Directiva acepte poner si quiera a debate [la solicitud para adelantar la presentación del mandatario]”, subrayó.

¿Vizcarra puede llamar a pleno extraordinario?

Cevasco consideró que no, porque los plenos extraordinarios “son para momentos extraordinarios” y, además, señaló que la legislatura ordinaria no ha concluido.

“Mal se haría que se aplique este artículo [118] de la Constitución, lo que podría hacer el presidente del Congreso [Manuel Merino] es conversar con los portavoces y, de acuerdo, a esa voluntad, se convocaría a un pleno [antes del fijado para el lunes], pero ahora esto es remoto”, refirió.

El ex oficial mayor del Parlamento dijo que las sesiones extraordinarias están pensadas para cuando el Congreso “está en receso”. “En este caso no lo está, está en funciones”, acotó.

Rospigliosi coincidió en este punto con Cevasco, pero también sumó que el presidente de la República puede llamar a legislatura extraordinaria solo para que se someta a votación un proyecto de ley, pero no “para temas personalísimos” como un proceso de destitución. “Eso es inviable, sería un escándalo. Y no me extrañaría, porque el señor Vizcarra ha firmado como presidente un oficio enviado a la fiscalía por un proceso cuando fue gobernador regional. Eso es uso indebido del cargo”, finalizó.

Rechazan que se adelante sesión

Los representantes de las bancadas de Acción Popular, APP, Fuerza Popular y UPP se han pronunciado en contra de adelantar para el jueves o viernes la sesión en la que se debata y vote la solicitud de vacancia contra Vizcarra, como lo solicitó el mandatario para evitar la incertidumbre en el país.

Burga, portavoz de Acción Popular, dijo que ya no es posible cambiar la fecha, fijada para el lunes 9 de noviembre, porque esta se votó en el pleno.

“El señor Vizcarra tuvo la oportunidad de presentarse al Congreso de mutuo propio, a la primera denuncia o insinuación de soborno, pero él ha preferido ir a los canales de televisión, donde inclusive le faltaron el respeto a la investidura presidencial. Y hoy, por desesperación, quiere cambiar la fecha”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Quince de los 24 congresistas de Acción Popular votaron a favor de la admisión a trámite de la vacancia. Los dos portavoces, Otto Guibovich y Ricardo Burga, respaldaron la moción. (Foto: Congreso)

Columbus explicó que el adelanto de la sesión no depende de Merino ni de los portavoces, sino del pleno.

Añadió que es posible que el jefe de Estado tenga temor de que el fin de semana vaya a salir en los medios de comunicación nuevas denuncias en su contra.

Omonte consideró que, tras el acuerdo del pleno del Parlamento, los plazos deben ser respetados.

Y el vocero de UPP, José Vega, principal promotor del nuevo pedido de vacancia, señaló que la fecha no debe ser cambiada y apuntó sus críticas al primer ministro, Walter Martos, quien llamó en la víspera al presidente del Congreso, Manuel Merino, para solicitarle adelantar el debate y votación de la moción de destitución.

“Ese ministro lo único que hace es amenazar a la democracia”, al recordar que Martos mencionó que “no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho” luego de hacer referencia a que las Fuerzas Armadas “están para hacer respetar la Constitución”.

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, ha sido sindicado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de haber recibido sobornos por S/2′300.000 relacionados a las obras Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador en la referida localidad sureña.

Hasta el martes último, 42 parlamentarios votarían en contra o en abstención. Los 21 integrantes de APP, los nueve parlamentarios del Partido Morado, cinco de Somos Perú, tres de Acción Popular, dos de Frente Amplio, uno de Podemos Perú y un no agrupado. Con ello, el mandatario solo necesita dos adhesiones para superar el nuevo proceso de destitución en su contra.

El Parlamento solo puede declarar la vacancia de la Presidencia de la República con una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de los integrantes del Congreso (87).

