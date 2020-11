Cerca a la medianoche, Martín Vizcarra fue recibido en su domicilio ubicado en San Isidro en medio de los aplausos de sus vecinos, tras la aprobación de la vacancia presidencial de parte del Congreso de la República.

El presidente vivía en Palacio de Gobierno, por lo que procedió al traslado de sus pertenencias hasta su vivienda. Ahí señaló a la prensa que “la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos”.

“Obviamente yo quería estar [en el cargo] hasta donde se cumple el plazo que establecía la Constitución, el 28 de julio del 2021; sin embargo, pareciera que finalmente la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos”, indicó.

Vizcarra dijo desear “lo mejor” para el país y expresó su “dolor” por la decisión del Congreso. “Obviamente me duele, como a todos los peruanos”, sostuvo.

Precisó también que regresará a sus actividades profesionales, ya que no puede “dejar de trabajar”.

Desde horas antes, decenas de vecinos esperaron al mandatario en los exteriores de su vivienda. Incluso, una de sus vecinas lo instó a mantenerse en el cargo ya que “el pueblo lo necesita”.

“El pueblo lo necesita a Vizcarra, mira cómo está el Congreso. No seas sordo ni mudo, te necesitamos con urgencia, te habla uno del pueblo civilizado, que entiende lo que es política”, dijo la señora a ATV.

Previamente, acompañado de todos los miembros de su gabinete, Martín Vizcarra anunció que hoy dejaría Palacio de Gobierno y no tomaría ninguna acción legal contra el Congreso de la República, que con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, aprobó la moción de vacancia en su contra.

“Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy día me voy a mi domicilio a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión, directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal, no quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”, afirmó.

