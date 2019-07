Martín Vizcarra felicitó a Pedro Olaechea por elección como titular del Congreso

El presidente Martín Vizcarra saludó y felicitó esta mañana al nuevo titular del Congreso, Pedro Olaechea, en su encuentro en la misa y Te Deum por Fiestas Patrias, la cual realizó en la Catedral de Lima.

Martín Vizcarra y Pedro Olaechea se saludaron con un abrazo e intercambiaron algunas palabras. El legislador de Acción Republicana hizo lo propio con la primera dama, Maribel Díaz, quien acompaña al mandatario en la ceremonia.

A su turno, el primer ministro Salvador del Solar también saludó al parlamentario, quien el último sábado fue elegido como el nuevo titular de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2019-2020.

Más temprano, en entrevista con RPP, Pedro Olaechea comentó que el presidente no se había comunicado con él para felicitarlo por su elección.

Señaló también que Salvador del Solar tampoco lo había contactado, lo cual le causó sorpresa por haber compartido ambos un periodo como ministros de Estado.

“Debe haber estado con otros asuntos de Estado. No he recibido una llamada, tampoco he recibido llamada del primer ministro, con quien he sido ministro de Estado. Me sorprendió. En fin, deben estar ocupados”, expresó.