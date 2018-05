El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que el Ejecutivo no firmará los cinco contratos petroleros en el norte, que fueron aprobados por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczyznski (PPK) el último día de su administración, hasta que no se esclarezca el proceso.

“No hay contrato firmado. Lo que se ha dado es la concesión, pero no hay contrato. Y nosotros estamos analizando. Primero que nada, hemos dicho que no vamos a firmar hasta que no haya claridad en todo el procedimiento”, sostuvo en conferencia de prensa.

Horas antes de renunciar, Kuczynski aprobó cinco decretos para autoriza la firma de los citados contratos petroleros que otorgan derechos de exploración y perforación a Tullow Oil frente a la costa norte del país.

Tras ello, el 4 de abril la Comisión de Fiscalización del Congreso decidió iniciar investigación sobre la concesión de estos lotes de exploración off-shore frente a Áncash, Piura y Tumbes a la irlandesa Tullow Oil. La contraloría también anunció una indagación.

“Ya la contraloría está revisando la formalidad que se ha cumplido para la aprobación y publicación de estos contratos que aún no han sido suscritos”, expresó en aquella fecha.

Es así que esta tarde, Martín Vizcarra indicó que el ministro de Economía, David Tuesta; de la Producción, Raúl Pérez Reyes; y del Ambiente, Fabiola Muñoz, han sostenido una reunión para plantear una alternativa ante este “proceso que genera suspicacias”.

-Transferencia de recursos-

Por otro lado, el presidente anunció que su Gobierno transferirá alrededor de S/ 5,000 millones a las regiones y los municipios al cierre de mayo para la ejecución de proyectos en diferentes sectores que beneficiarán a la población.

“Son 250 proyectos que comprende 410 instituciones educativas que reciben estos recursos para, en función de las necesidades de cada institución, atender mejor la infraestructura”, explicó Martín Vizcarra.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...