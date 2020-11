El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 12 meses del vacado expresidente Martín Vizcarra, investigado tras los testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que habría recibido coimas para la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador de esa región.

El Poder Judicial programó la audiencia para este viernes a las 10 de la mañana. Estará dirigida por la jueza María de Los Ángeles del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.





Esta es la convocatoria a la audiencia del Poder Judicial





“Resuelve convocar a audiencia a fin de resolverse el requerimiento de impedimento de salida del país para el día viernes 13 de noviembre, a las 10 a.m., a realizarse a través de medio de uso tecnológico de videoconferencia mediante la plataforma Google Hangouts Meet, para lo cual se requiere la presencia virtual obligatoria del representante del Ministerio Público, abogado defensor del investigado, la Procuraduría Pública Ad Hoc y la Defensa Pública”, indica el documento.

La presencia de Vizcarra en la audiencia es “bajo apercibimiento de sanción con la multa que corresponda”.

Más temprano, el exmandatario se presentó ante el despacho del fiscal Juárez Atoche y aseguró que brindará “toda la información que requiera”.

“Nos presentamos ante la citación del fiscal Juárez Atoche y vamos a dar toda la información que requiera. Como hemos dicho brindaremos toda la información (...) Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy ir a ninguna embajada, ni internarme en una clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo a las investigaciones”, señaló a la prensa.

Asimismo, refirió que, junto a su abogado, ha entregado su pasaporte en señal de que no abandonará el país y afrontará las investigaciones.

“Al día siguiente que dejé Palacio, con mi abogado, hemos dejado ante la fiscalía mi pasaporte. Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio, contribuyendo con todas las investigaciones, incluso, como muestra de absoluta transparencia hemos solicitado que se levante mi secreto bancario, mi secreto de las comunicaciones. Estamos trabajando en todo ello”, refirió.

