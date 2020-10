Conforme a los criterios de Saber más

La noche del lunes, la bancada del Frente Amplio aprobó, por mayoría, pedir la vacancia del presidente Martín Vizcarra, después de que este haya sido señalado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces como el receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional. Sin embargo, ante las pocas probabilidades de llegar a las 26 firmas requeridas para concretar este procedimiento, se sumaron al documento elaborado Unión por el Perú (UPP).

La congresista Rocío Silva Santisteban, vocera del Frente Amplio, informó que UPP le había alcanzado a los parlamentarios Lenin Checco, Lenin Bazán, José Ancalle, Yván Quispe y Absalón Montoya el borrador del pedido de destitución. Ellos, precisamente, determinaron, con sus votos, que el partido de izquierda esté a favor a de promover una nueva moción de vacancia presidencial.

“Los de UPP no quieren una moción conjunta, dicen que ya están corriendo su moción y han enviado el documento a los compañeros que están a favor, yo estoy en contra. Considero que la moción de UPP no está bien sustentada. Y aunque respeto la decisión de la mayoría, es mi decisión no firmar la moción”, manifestó a El Comercio.

Silva Santisteban refirió que UPP debería reformular su moción con los insumos que el Frente Amplio les ha alcanzado, pero “han dicho que no”.

“UPP solo recoge una secuencia de hechos [en su solicitud], pero nosotros ofrecemos mayores argumentos jurídicos, basados en la Constitución, y en todo lo que es la hermenéutica jurídica sobre lo que significa la incapacidad moral permanente”, remarcó.

Checco confirmó a este Diario que cuatro de los cinco congresistas de Frente Amplio que están a favor de la promover la vacancia contra Vizcarra ya han firmado la moción de UPP.

Con estas cuatro firmas, el documento alcanzaría las 27 rúbricas (12 de UPP, 11 de Podemos Perú y cuatro de Frente Amplio), una más de las necesarias para presentar el pedido de destitución.

Más temprano, el congresista Yván Quispe, de las filas del Frente Amplio, confirmó que la agrupación de izquierda se encontraba revisando la moción de UPP.

“Nosotros queríamos presentar nuestra propia moción de vacancia, pero la moción de UPP me la han pasado, recién la estoy viendo. Nosotros vamos a revisar [el documento] y en función a ello, vamos a determinar si nos adherimos. El primer acuerdo fue presentar una moción propia, pero hay otros factores que se deben evaluar”, expresó a este Diario.

El Comercio intentó comunicarse con el congresista José Vega, vocero de UPP, pero este no respondió a nuestra llamadas ni mensajes.

La bancada de Unión por el Perú, que es dirigida por José Vega, impulsa una segunda moción de vacancia contra el presidente Vizcarra, a poco más de un mes de que superar un primer pedido de destitución, pero por el Caso Swing. (Foto: Congreso)

El borrador de la moción promovida por UPP hace referencia al testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que refiere que el consorcio Obrainsa-Astaldi pagó un soborno de S/1′000.000 a Vizcarra Cornejo a cambio de la buena pro de la obra Lomas de Ilo.

También indica que otros tres aspirantes a colaboradores eficaces acusan al mandatario de recibir una coima de S/1′300.000 de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) e Incot por la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Ambos hechos se habrían producido cuando el mandatario fue gobernador regional en la referida localidad sureña. El jefe de Estado ha negado ambas acusaciones y se ha mostrado abierto a afrontar las pesquisas.

Cuatro bancadas no firmarán

Las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Partido Morado han adelantado que no firmarán ninguna moción de vacancia presidencial.

Por ejemplo, el portavoz alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, anunció que su bancada no suscribirá el pedido de destitución. Agregó que la decisión ha sido tomada de manera “colegiada”.

“Nosotros como Acción Popular no vamos a suscribir ninguna moción de vacancia”, expresó.

Burga, en declaraciones a RPP Noticias, consideró que cualquier pedido de destitución debe sujetarse al “debido proceso” y, en esa línea, recordó que en el Congreso se ha formado una comisión especial para que investigue los presuntos actos irregulares de las empresas del llamado “club de la construcción”.

“Lo primero que se ha hecho es aprobar solicitar al presidente del Congreso el deslacrado de la información que avanzó la Comisión Lava Jato y la Comisión de Fiscalización del Parlamento pasado, porque ahí se comenzó a investigar algunas denuncias sobre el gobierno regional de Moquegua”, subrayó.

El parlamentario acciopopulista indicó que la comisión investigadora, de la cual es vicepresidente, debe citar a las secretarias de Obrainsa, al conserje y recabar la declaración del presidente Vizcarra, asistiendo a Palacio de Gobierno o enviando un cuaderno de preguntas.

El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, adelantó que Somos Perú está a favor de que se investigue al mandatario, pero precisó que promover su destitución “en este momento sería desafortunado”.

“Nosotros estamos buscando la ‘estabilidad emocional’ para el país, hoy en día en medio de una crisis sanitaria y económica aunarle una crisis de carácter político al Perú no es lo más oportuno. Vamos a mantener la posición de la última vez, salvo que haya algo estrepitoso, un hecho adicional [contra Vizcarra Cornejo]”, refirió a El Comercio.

Somos Perú no apoyó la primera moción de vacancia que también promovió UPP contra el jefe de Estado, tras los audios que lo comprometen en la presunta contratación irregular del cantante Ricardo Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura por más de S/155.000, entre el 2018 y 2020.

Aliaga indicó que, si UPP o el Frente Amplio presentan una nueva moción, es bastante probable que tampoco vayan a respaldar su admisibilidad. “¿Para qué debatir algo que está destinado a morir?”, subrayó.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, aseguró a este Diario, la noche del lunes, que su bancada decidió no promover una nueva moción de vacancia presidencial. Aunque aclaró que si esta llega a ser presentada tendrán que evaluar si votan o no por su admisión, porque ese es “otro tema”.

El portavoz de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, reiteró ayer que su agrupación no firmará el nuevo pedido de destitución. “No tiene mucho sentido en estas circunstancias plantear una moción de esa naturaleza, hay que profundizar y asegurar que las investigaciones se realicen a fondo y rápidamente para que estén listas para el 28 de julio del próximo año”, acotó.

El parlamentario Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, dijo que su agrupación todavía no se ha reunido para evaluar si respalda o no a UPP.

Este Diario también ha intentado contactarse sin éxito desde hace tres días con los representantes de Frepap.

Aclaración: Este informe fue actualizado con declaraciones del congresista Lenin Checco, de Frente Amplio.

