Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión: preguntas y respuestas sobre el fallo en contra del expresidente

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional- presidido por la jueza Fernanda Ayasta-condenó a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho. Esto luego de concluir que el también ex gobernador regional de Moquegua recibió S/2,3 millones en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, implicadas en el Club de la Construcción, a cambio de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El tribunal, además, ordenó la inhabilitación de Vizcarra Cornejo para ejercer cargos de elección popular y públicos por nueve años, así como el pago de una reparación civil del mismo valor que las coimas recibidas.

Cuando aún no concluía la audiencia, el ex jefe de Estado intentó politizar su sentencia y calificó como una “venganza” el fallo en su contra.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió en su cuenta de X, tras conocer los años de su condena.

En el video podcast “Tenemos que hablar”, de El Comercio, el exprocurador José Ugaz y el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía analizaron el fallo en contra del expresidente.

La abogada penalista Liliana Calderón, en diálogo con este Diario, también brindó su perspectiva.

“La justicia no podía correr el riesgo de que un tercer ex alto funcionario del Estado se vaya a asilar o fugue”

José Ugaz, exprocurador anticorrupción

1. ¿Cuáles son, a su juicio, los puntos más fuertes de la condena a Vizcarra?

Se anticipo que era altamente probable que la sentencia iba a ser condenatoria y de aplicación inmediata, dados los antecedentes negativos con [la ex primera ministra] Betssy Chávez y la ex primera dama Nadine Heredia, que se han fugado de la justicia. La sentencia no hace más que ratificar lo que el Ministerio Público ha planteado: existen múltiples pruebas, de distinta envergadura, que apuntan directamente a la responsabilidad penal del expresidente [Martín Vizcarra], más allá de que él pudiera haber dicho de que existen motivaciones perversas y fechas que no coinciden.

Hay personas de su entorno muy cercano, como un exministro [José Manuel Hernández], su propia secretaria, que han sido contundentes al señalar que hubo pagos de sobornos y que estos tenían como destinatario final al exmandatario. A esto se suma las versiones de los pagadores de las coimas, que han descrito los ambientes de las casas donde se pagaron los sobornos y el cómo. También hay una gran cantidad de documentación, que corroboran las declaraciones de los colaboradores eficaces.

2. ¿Hizo bien el tribunal en ordenar el cumplimiento inmediato de la sentencia a Vizcarra? ¿Existía un riesgo de fuga?

Sí, la justicia no podía correr el riesgo de que un tercer ex alto funcionario del Estado condenado por un caso de corrupción se vaya a asilar a una embajada o fugue como ya ocurrió en otros casos. Hay una lista notable, donde está Vladimir Cerrón, quien fue gobernador regional de Junín y mentor de Pedro Castillo, quien desde hace dos años viene rehuyendo de la justicia. Esa discrecionalidad [de suspender la ejecución de condena] no ejercida por el tribunal en este caso tiene justificación.

3. ¿Cuánto tiempo puede demorar en resolverse la apelación? ¿Puede cambiar el sentido del fallo, en segunda instancia?

Yo no veo ninguna opción de que vaya a darse un cambio sustancial en el proceso, no se han denunciado tampoco graves violaciones [en el juicio]. Y sobre el fondo, el tema está bastante claro. Ahora la duración depende de la frecuencia con la que la sala vaya a sesionar. Ya no es como antes, en el antiguo sistema procesal, la apelación era un solo acto, hablaban los abogados de la defensa y la fiscalía y se señalaba la fecha para el fallo. Ahora no, [la apelación] es un mini juicio. La sala de segunda instancia va a plantear que se realicen los alegatos de apertura, los actos de prueba, se debe determinar si hay nueva prueba y finalmente, los alegatos de clausura y el fallo.

4. Con Vizcarra ya son cuatro expresidentes sentenciados. Antes lo fueron Fujimori, Toledo y Humala. ¿Cómo puede interpretar esta situación?

No somos el primer país, mucho menos en la región, que tiene a muchos presidentes comprometidos en investigaciones por actos de corrupción. Yo creo que a favor del Perú podemos decir que somos el único país que ha sentado a todos [sus últimos presidentes] en el banquillo de los acusados. Ya eso habla bien de nuestro sistema de justicia, a pesar de todas sus crisis y defectos. La justicia peruana ha funcionado, en ese sentido.

Y esta situación no es específica del Perú, sino de buena parte del mundo, vivimos una época donde la corrupción es sistemática y estructural, no es episódica ni depende de un partido o una persona, sino que es el propio sistema el que reproduce la corrupción. Tenemos reglas electorales que permiten la corrupción. Por ejemplo, se cobra por las candidaturas y los órganos de fiscalización demoran mucho en procesar los casos. En un país con minería ilegal, con mafias de transportistas, entre otros, es evidente que estos sectores perforan y penetran la política, lo hemos visto con este Congreso.

“Hay un cuidado en la emisión de esta sentencia para que no pueda ser cuestionada en segunda instancia”

Gilmar Andía, ex viceministro de Justicia

1. ¿Cuáles son, a su juicio, los puntos más fuertes de la condena a Vizcarra?

Definitivamente, este proceso ha tenido una carga procesal bastante importante y creo que las declaraciones de los colaboradores eficaces y de testigos, como un chofer, han sido contundentes. Además, el Ministerio Público logró obtener información vinculada a su ubicación, a sus llamadas, a sus mensajes, la carga probatoria ha sido bastante sólida. Creo que eso es lo que ha determinado una condena en este caso.

Uno de los cuestionamientos de la defensa ha sido la incredibilidad de los testimonios vinculados a los colaboradores eficaces. No obstante, el juzgado de manera clara hizo un análisis y rechazo este punto. El tribunal ha tenido cuidado en la emisión de esta sentencia para tener los argumentos suficientes y que no pueda ser cuestionada en segunda instancia por falta de motivación, motivación incongruente y demás.

2. ¿Hizo bien el tribunal en ordenar el cumplimiento inmediato de la sentencia a Vizcarra? ¿Existía un riesgo de fuga?

Si analizamos lo que hemos observado sobre la conducta de Vizcarra, nunca planteó un riesgo de fuga. Cuando se le dio la prisión preventiva, tuvo un comportamiento de presentarse. Esto puede ser por su forma de actuar, por la búsqueda de protagonismo o por intentar vender una imagen ante la sociedad.

Lo que es regla general es que las sentencias se ejecuten de manera inmediata, la excepción es que la sentencia se pueda suspender bajo ciertos criterios. Acá el juzgador si bien ha utilizado argumentos, en el sentido, de que la pena impuesta es de 14 años, sí ha habido una influencia de poder evitar que se dé la posibilidad [de fuga o de asilo] como en otros casos. El juzgador ha sido cuidadoso, ha preferido pecar de estricto y evitar una posible fuga.

3. ¿Cuánto tiempo puede demorar en resolverse la apelación? ¿Puede cambiar el sentido del fallo, en segunda instancia?

Creo que la decisión de segunda instancia va a ser ratificar la sentencia. ¿Por qué? Porque no veo elementos que permitan a la defensa de Martín Vizcarra interponer un recurso de apelación [que tenga éxito]. Puede ir por dos vías: la primera pedir la revocatoria de la sentencia y, por ende, la absolución sobre la base de errores de hecho y de derecho. Pero de lo que hemos escuchado en el juicio y en la lectura de sentencia, no veo que existan estos errores de hecho y de derecho. La otra posibilidad es pedir la nulidad de sentencia por indebida motivación. No creo que lo vayan a lograr. Sobre el tiempo, calculó que más de seis meses.

4. Tras conocer su condena, el expresidente Vizcarra dijo que se trata de una “venganza”. ¿Cómo lo evalúa?

Hay casos que son muy cuestionados, que uno puede discutir y hasta poner en duda sobre si se trata de politización de la justicia, pero en el caso de Vizcarra, desde que inició el proceso, se veía que era un caso sólido, porque tenían una serie de colaboradores eficaces, seis. Hay que recordar que la colaboración eficaz tiene un proceso, y que solo cuando se corrobora la versión de los aspirantes pasa a un acuerdo definitivo. Aquí había seis colaboradores con sentencias de homologación. Y no solo eso, sino también otros testimonios, documentos, mensajes, llamadas, entre otros. La sentencia tiene todos lo necesario para decir que fue bien dictada y que no hubo elementos políticos de por medio.

“En nuestro país la corrupción ha llegado a las más altas esferas del poder”

Liliana Calderón, abogada penalista

1. ¿Cuáles son, a su juicio, los puntos más fuertes de la condena a Vizcarra?

Lo más relevante ha sido que lo han condenado a 14 años de prisión. Hubo una condena diferenciada, seis años por Lomas de Ilo y ocho años por el hospital regional de Moquegua. También se le ha dado una inhabilitación. Y lo más destacable, en términos jurídicos, es que para la sala quedó probado que [el expresidente] habría realizado un favorecimiento a Obrainsa e ICCGSA. Y esto les habría dado ventaja [en las licitaciones]. Todo esto a cambio de dinero.

2. ¿Hizo bien el tribunal en ordenar el cumplimiento inmediato de la sentencia a Vizcarra? ¿Existía un riesgo de fuga?

Bueno, yo me imagino también que por todo este contexto que ha pasado con la ex primera ministra Betssy Chávez hay mucha sensibilidad en el Poder Judicial y, por ello, es que han otorgado el cumplimiento inmediato. También se debe recordar lo que pasó con Ollanta Humala, que se dio un adelanto del fallo, pero no la sentencia completa. Y pese a ello, se dispuso el cumplimiento inmediato, lo que generó mucha controversia. No conozco el detalle sobre si Vizcarra tiene o no un trabajo conocido. Pero [la decisión de la sala] ha sido para evitar que él se sustraiga del proceso.

3. ¿Cuánto tiempo puede demorar en resolverse la apelación? ¿Puede cambiar el sentido del fallo, en segunda instancia?

¿En la segunda instancia podrían absolverlo? Sí. También podrían declarar nulo el juicio y ordenar que se regrese a la etapa de inicio y llevarse a cabo un nuevo juicio oral. Son las posibilidades que están presentes en este caso. En la segunda instancia, lo que existe es una valoración de los medios probatorios, nuevamente. Es una oportunidad para que se analice el caso desde otra perspectiva y que se puedan aportar nuevos elementos, Lo que corresponde es un nuevo análisis.

4. Con Vizcarra ya son cuatro expresidentes sentenciados. Antes lo fueron Fujimori, Toledo y Humala. ¿Cómo puede interpretar esta situación?

Queda claro que la justicia igual va a llegar, independientemente, de la persona que se trate. Tenemos varios expresidentes condenados o encarcelados. Pero, evidentemente, tampoco es un mensaje positivo en general, porque significa que el avance o los avances en la lucha contra la corrupción no son tantos.

También es un mensaje negativo a la comunidad internacional, en el sentido de que en nuestro país la corrupción ha llegado a las más altas esferas del poder, como la Presidencia. Por otro lado, es bueno que sean sancionados y que el Poder Judicial esté haciendo su trabajo.