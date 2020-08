El jefe de Estado, Martín Vizcarra, aseguró desde Cajamarca que existe la necesidad de atender a los aportantes a la ONP, sin que esto signifique “hipotecar” su futuro, en relación a la norma aprobada por el pleno del Congreso que faculta el retiro de fondos hasta por S/4.300.

“Nosotros somos totalmente conscientes de que existen miles de aportantes que pasan por momentos difíciles, aportantes de su sueldo a la ONP que requieren ayuda en estos momentos. Hay que atenderlos, pero hay que atender a los aportantes no hipotecando su futuro porque, finalmente, todos vamos a llegar a viejos, ese es el camino normal de la evolución”, afirmó a la prensa.

El último viernes, el presidente del Congreso, Merino de Lama, remitió al Ejecutivo la autógrafa de ley que permite el retiro de fondos de la ONP. Esta norma fue aprobada cerca a la 1 de la mañana del martes 25 de agosto, por 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. Sin embargo, el Gobierno ya adelantó su abierto rechazo al retiro de fondos del sistema nacional de pensiones.

Al respecto, Martín Vizcarra señaló que se ha hecho un llamado al Parlamento para “trabajar juntos” ya que “el tesoro público que tiene el Perú es uno solo y no es ilimitado”.

“¿Y cuando lleguemos a viejos ya no vamos a poder trabajar y de qué vamos a vivir? Son de los fondos que dimos, poquito a poquito, a lo largo del tiempo que trabajamos, esa es la pensión”, destacó.

“¿Qué pasa si lo que he ido aportando en uno, en cinco, en ocho, en 10 años, te lo devuelvo y te lo gastas en tres meses, cuando lo necesite de acá a 10 años quién me va a atender? ¿dónde va a estar el Estado en ese momento para atenderme? Si me dijeron ‘toma todo y gástatelo de una vez’”, cuestionó el mandatario.

En ese sentido, preciso que “no es responsable” atender de esa manera la situación de los aportantes.

“Hay que pensar en el presente, sí, pero sin olvidarnos del futuro. Esa es la propuesta que queremos presentar y eso es lo que vamos a hacer”, dijo.

Finalmente, Vizcarra adelantó que la próxima semana, en sesión del Consejo de Ministros, analizarán y aprobarán “una propuesta del Ejecutivo para ver el tema de la ONP, pero no solamente pensando en el ahora, sino pensando en el mediano y largo plazo”.

