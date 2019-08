El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró este jueves que los plazos para llevar a cabo un referéndum que permita aprobar un adelanto de elecciones, tal y como lo plantearon en el proyecto enviado al Congreso este miércoles, son posibles si es que hay voluntad en el Congreso.

"Por ahí dicen que no se puede, que no hay tiempo, que no se va a lograr y miren, qué coincidencia, son los mismos que decían que no se podían hacer los [Juegos] Panamericanos, los mismos que decían que iba a salir mal, que no iba a haber tiempo para hacer las obras y ahora ven unos Panamericanos ejemplares", sentenció ante la prensa.

"A ellos mismos les podemos demostrar que sí hay tiempo, lo único que se requiere es voluntad para lograr que el pueblo se pronuncie y nuevamente elija un recambio de autoridades con visión al bicentenario para que finalmente logremos este consenso que requiere el Perú", añadió Vizcarra.

El presidente comentó así los plazos planteados en el proyecto de ley que enviaron formalmente este miércoles al Congreso, el cual anunció en su mensaje a la nación como una salida a la crisis institucional.

Propuesta de cronograma electoral

"Felizmente el Congreso está integrado por muchos más congresistas [que los críticos], congresistas que sí ven esta opción que hemos propuesto como Ejecutivo, en mi calidad de presidente de la República, como una salida a una crisis institucional de confrontación permanente entre Legislativo y Ejecutivo que ya lleva tres años", manifestó.

Martín Vizcarra insistió en que cree que "sí es factible en un año hacer un proceso de elecciones y transferencia para nuevas autoridades" a elección del pueblo y que la iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros en el mensaje a la nación el una sesión ordinaria del 24 de julio último.

"El miércoles pasado presenté al gabinete mi mensaje a la nación, se escuchó, se habló, se recibió aportes y finalmente la conclusión a la que se llegó es que lo más salomónico, responsable y pensando en el Perú primero era adelantar elecciones un año para el 2020 [...] El ministro de Economía (Carlos Oliva) dijo que más afecta la confrontación permanente. En vez de dos años de confrontación, tengamos un año de transición ordenada donde no dejaremos de trabajar", acotó el presidente Vizcarra.