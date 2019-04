“Ministra irá a Congreso explicar lo que estamos haciendo a favor de la educación”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, tendrá que ir al Congreso a responder si es que se aprueba la moción de interpelación que ha presentado la bancada de Fuerza Popular en su contra.

"(Flor Pablo) tendrá que ir, cumpliendo con lo que corresponde, al Congreso para explicar todo lo que estamos haciendo a favor de la educación en su conjunto y, específicamente, cómo se corrigen los errores que se han encontrado", dijo ante la prensa.

Martín Vizcarra aseguró que el Gobierno respeta la independencia de poderes y que, así como ocurre con el Poder Judicial, acatarán lo que disponga el Legislativo.

"El Congreso de la República tiene sus propios mecanismos y toma sus propias decisiones. Así como respetamos las decisiones que toma el Poder Judicial, también respetamos en el Poder Legislativo", manifestó.

El jefe de Estado señaló esto también en respuesta a la denuncia constitucional que presentó la bancada de Acción Popular contra el ex ministro de Educación Daniel Alfaro por lo que han sido calificados como errores en el contenido de algunos textos escolares.

Sobre ese caso, Martín Vizcarra señaló que fueron errores específicos que fueron subsanados y se mostró abierto a la idea de que en el Congreso se hagan las investigaciones correspondientes.

"Hemos dicho que ha habido, en el caso específico, errores que no se pueden permitir que se van a corregir. Los link materia de referencia ya no se pueden acceder y vamos a poner el máximo esfuerzo para que este tipo de errores no se comenta en el futuro", comentó el presidente.

Fuerza Popular presentó formalmente una moción de interpelación contra la ministra Flor Pablo, la cual fue presentada esta mañana ante el pleno del Congreso. En esta, consideran que las explicaciones que dio sobre un link que dirige a una web con contenido sexual explícito en libros repartidos a alumnos de tercero de secundaria fueron insuficientes.