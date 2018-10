El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó hoy que el Ejecutivo no va a intervenir el Ministerio Público, pero precisó que en esa institución “hay un problema serio que resolver”, en referencia a la presencia en la fiscalía de la Nación de Pedro Chávarry, quien es sindicado como presunto integrante de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Vizcarra también dijo que el Congreso debe asumir su responsabilidad respecto al futuro “de esta importante institución de justicia”, en clara referencia a las tres denuncias constitucionales contra Chávarry que todavía están pendientes de ser calificadas y debatidas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es manejada por Fuerza Popular.

“Nosotros no vamos a intervenir [la fiscalía], respetamos [la institución], pero opinamos que ahí hay un problema serio que resolver y debe asumirse responsabilidades y el Congreso tiene una gran responsabilidad, esperemos que los congresistas estén a la altura de la responsabilidad”, manifestó en conferencia a la prensa extranjera acreditada en el país.

El jefe de Estado insistió en que Chávarry debe dar un paso al costado.

“Y cuando como ciudadanos decimos que [Chávarry] no está representando de manera adecuada, que debe dar un paso al costado, nos responde con amenazas”, indicó.

El fiscal de la Nación, a través de su cuenta de Twitter, señaló a inicios de octubre que las denuncias pendientes contra Vizcarra por su administración en el gobierno regional de Moquegua “serán tramitadas con el debido proceso”.

“Ponderación presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia”, tuiteó Chávarry después de que el mandatario lo cuestionara.

El presidente Martín Vizcarra consideró que los fiscales “merecen ser liderados por alguien” que genere “respeto” dentro y fuera del Ministerio Público.

“¿El fiscal de la Nación merece el respeto de la institución? ¿Merece el respeto de afuera de la institución? La respuesta ustedes la conocen”, subrayó.

Martín Vizcarra criticó, además, que Pedro Chávarry haya señalado que el fiscal José Domingo Pérez no lo puede llamar a declarar en el marco de la investigación por presunto delito de lavado de activos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, porque se trata de un funcionario de menor rango.

“Yo como presidente de la República he manifestado mi disposición a cualquier investigación que se me pueda hacer, cualquier. Y las veces que se me requiera, iré y daré mi manifestación porque tenemos que dar el ejemplo, el fiscal de la Nación no puede decir ‘a ti no te atiendo porque eres mi inferior’”, acotó.