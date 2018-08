Martín Vizcarra y Keiko Fujimori: el camino de la confrontación [VIDEO]

La pugna entre el gobierno del presidente Martín Vizcarra y el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, no solo ha tenido que ver en los últimos días con las reformas de corte político y judicial planteadas por el Ejecutivo.

Otra confrontación se ha dado tras declaraciones de Fujimori y Daniel Salaverry, titular del Parlamento, en torno a cuatro reuniones reservadas sostenidas con Vizcarra antes y después de que asumiera la jefatura del Estado en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En el video que acompaña esta nota, algunos hitos de la reciente confrontación entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori.

A raíz del actual contexto político, el mandatario se reunió este miércoles con miembros de la bancada de Peruanos por el Kambio.

Gilberto Violeta, vocero de la bancada, comentó a la prensa que uno de los consejos que los congresistas dieron al mandatario fue que se reúna con todos los grupos parlamentarios y líderes políticos para crear consensos de cara a las reformas planteadas.

El martes, Vizcarra respondió a las críticas de Fuerza Popular durante su discurso por la reincorporación de Tacna al Perú: "No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción".