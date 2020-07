El presidente Martín Vizcarra dirigió este martes su último mensaje por Fiestas Patrias desde el Congreso de la República, cumpliendo un protocolo sanitario establecido por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En su discurso, que duró dos horas aproximadamente, el mandatario abordó diferentes temas de cara a su último año de gestión y las próximas elecciones generales, en medio de la crisis que enfrenta el país. Estas son las 20 frases más destacadas de su pronunciamiento ante la población:

1.- “Hace 2 años, 4 meses y 5 días que asumí la presidencia de la República en medio de una terrible crisis política e institucional que hoy aún está fresca en la memoria de los peruanos. Compatriotas, nada ha sido fácil en este tiempo. En este periodo hemos enfrentado juntos crisis complejas, nunca vistas en otros gobiernos: la crisis política en medio de la cual asumimos el mandato; la crisis de la corrupción, por los audios de la vergüenza; la crisis de la gobernabilidad que nos obligó a la disolución constitucional del Congreso y la crisis de la pandemia, que seguimos viviendo”.

2.- “Asumí el cargo para completar un periodo de gobierno, no para aprovecharme de una oportunidad y pretender quedarme en el poder. Es por ello que he firmado el decreto que convoca a elecciones generales para el 11 de abril del 2021”.

3.- “El 16 de marzo, el Perú inició una cuarentena como principal medida de aislamiento y distanciamiento social para hacer frente al COVID-19. Fuimos uno de los primeros países de la región en tomar esta medida, la cual fue acatada mayoritariamente lográndose una reducción de hasta el 84% de la movilidad social en las primeras semanas”.

4.- “Hoy puedo decir con la mayor certeza y convicción: la cuarentena permitió salvar muchas vidas en el Perú. Si no hubiéramos aprobado oportunamente esta medida, créanme, la cifra de fallecidos sería contada hoy por centenas de miles”.

5.- “Durante este tiempo hemos revertido décadas de abandono y de poca inversión en el sector [salud]. En un esfuerzo conjunto de las instituciones públicas de salud, los gobiernos regionales y el sector privado logramos multiplicar por seis la disponibilidad de camas hospitalarias pasando de 3 mil a 18 mil camas para la atención de casos COVID-19″.

En el hemiciclo del Congreso de la República se cumplió el protocolo de seguridad por la pandemia del COVID-19. (Foto: Congreso)

6.- “En nombre del Gobierno y de todos los peruanos, mi agradecimiento profundo a los médicos, enfermeras, personal asistencial, técnicos, y a todos los trabajadores asistenciales y administrativos de nuestro sistema de salud que han estado y están en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Desde aquí, en nombre de todos los peruanos, nuestro más grande homenaje y reconocimiento por su encomiable y heroica labor”.

7.- “La muerte de cada peruana y peruano es una pérdida irreparable para el país y nos afecta a todos. Expreso, una vez más, nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Ningún compatriota que haya fallecido como consecuencia del COVID-19, debe quedar fuera del registro oficial. Lo menos que puede hacer el Estado es transparentar las cifras, porque es el saldo de la pandemia. No hay nada que ocultar”.

8.- “Hablar de salud no es hablar solo de COVID-19. La salud mental había sido olvidada por el Estado pese a ser clave para el equilibrio emocional, psicológico, social y el bienestar del ser humano. La pandemia ha dejado como efecto una mayor incidencia en la ansiedad y el estrés de los ciudadanos”.

9.- “Hemos dicho que las crisis representan, al mismo tiempo, una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de respuesta, pero, sobre todo, para corregir las deficiencias históricas y continuar con la construcción de un verdadero sistema de salud que nos permita afrontar en mejores condiciones los retos sanitarios del futuro”.

El presidente Martín Vizcarra dirigió su último mensaje a la Nación por 28 de julio. (Foto: Presidencia)

10.- “Los jóvenes son los principales actores del Bicentenario, para encaminar el país al desarrollo necesitan contar con todas las herramientas que les brinda una educación de calidad. En este gobierno respaldamos plenamente la aplicación de la Ley Universitaria, no podemos jugar ni mezclar intereses políticos con el derecho que tienen todos nuestros jóvenes a acceder a la educación que se merecen”.

11.- “Lamentablemente, la violencia contra las mujeres no se detuvo durante la pandemia del COVID-19. Por eso, desde el primer día de la cuarentena, brindamos atención adecuada e ininterrumpida a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores víctimas de violencia”.

12.- “La cuarentena le dio un respiro al planeta que venía siendo azotado por altos índices de contaminación generada por el inadecuado desarrollo de nuestras actividades. La pandemia es un llamado de atención a nuestro comportamiento con el medio ambiente”.

13.- “La reactivación [de la economía] es un objetivo nacional. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud. Por eso, este es un trabajo en el que están comprometidos, el sector público y privado, con estabilidad jurídica, confianza y reglas claras”.

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, dio su mensaje a la Nación por casi dos horas. (Foto: Presidencia)

14.- “Desde el inicio del Estado de Emergencia, las fuerzas del orden no dudaron en atender y proteger a la población pese al riesgo que esto conllevaba. En esta labor, muchos se enfermaron por la exposición al virus, incluso algunos perdieron la vida. Por ello, hemos hecho una mejora notable en la atención médica a la familia policial y militar en sus principales establecimientos de salud, aumentando su capacidad de atención. Así nos aseguraremos de cuidar las vidas de quienes resguardan la vida de la nación”.

15.- “La lucha frontal contra la corrupción y las reformas judicial y política para transformar nuestras instituciones han sido, son y seguirán siendo el sello distintivo de este gobierno. Nuestra democracia está seriamente afectada y necesitamos fortalecerla. Necesitamos una justicia en la que podamos confiar. Y para ello es indispensable que la selección, la ratificación y, en general, la permanencia de jueces y fiscales –que son actores principales en la administración de la justicia– estén a cargo de personas correctas y competentes”.

16.- “La Junta Nacional de Justicia, por decisión unánime de sus miembros, ha suspendido a diversos fiscales supremos y jueces supremos por estar incursos en presuntas irregularidades, apartándolos temporalmente de sus funciones. No me compete calificar dichas decisiones, porque vivimos en un Estado de Derecho en el que cada entidad estatal ejerce sus competencias de manera autónoma, pero sí me compete reivindicar que, en una República, todos somos iguales ante la ley”.

17.- “Es inaceptable que, teniendo los recursos disponibles, algunas autoridades hayan conservado equipos, medicamentos y material diverso en amplios almacenes, sin que se hayan distribuido estos a quienes lo requieren. ¿Necesitamos más pruebas para demostrar por qué es urgente avanzar en la reforma política? Debemos honrar el mandato del pueblo. No más impunidad de los políticos. Renuevo mi disposición para trabajar juntos en impulsar la reforma de la justicia y en consolidar la reforma de la política”.

El mandatario señaló que "nada ha sido fácil" desde que asumió el gobierno en marzo del 2018. (Foto: Presidencia)

18.- “Este Congreso fue elegido con un claro mandato ciudadano: el de continuar las reformas, no dar marcha atrás, no bloquearlas, no distorsionarlas. La reforma tiene que ser integral, sustantiva, de forma y de fondo. Apreciados congresistas, me dirijo a ustedes respetuosa y democráticamente. Tenemos la obligación de avanzar con las reformas, para que la inmunidad no sea nunca más sinónimo de impunidad, para que no postulen a cargos públicos los condenados por delitos dolosos. Necesitamos decisión y capacidad de desprendimiento”.

19.- “En unos meses se elegirá un nuevo presidente y un nuevo Congreso, y estos nuevos representantes serán elegidos a través de uno de los partidos políticos inscritos a nivel nacional. Es por eso, atendiendo a la demanda ciudadana de unidad, es que quiero aprovechar este momento para convocar a todas las fuerzas políticas a construir un nuevo acuerdo básico: el Pacto Perú”.

20.- “No queremos ninguna intromisión en una campaña que debe ser limpia, con reglas claras y transparentes. La iniciativa que hoy planteo tiene como objetivo generar un diálogo que vaya más allá de esta coyuntura de crisis, que dé certezas necesarias para los peruanos. Los invito a construir un pacto patriótico que, independientemente de quién sea elegido como el próximo presidente, siente las bases de un Perú con consensos básicos, que nos permitan consolidar la democracia, encauzar el debate político y permitirnos avanzar como país, después del Bicentenario”.

TE PUEDE INTERESAR