¿Martín Vizcarra habría alcanzado su límite de aprobación? [Análisis]

La popularidad del presidente Martín Vizcarra parece haberse estancado en los últimos meses, según revela la última encuesta de El Comercio-Ipsos. Tras el anuncio del referéndum en julio del 2018, la aprobación del jefe de Estado aumentó en más de 30 puntos, como analizó este Diario en su momento. Sin embargo, desde hace cuatro meses, este fenómeno cambió.

El mandatario hoy cuenta con un respaldo de 63%. Muy similar al que tuvo en los últimos meses. Al respecto, El Comercio consultó con los analistas políticos Enrique Castillo, Arturo Maldonado y Pedro Tenorio para saber cómo se pueden interpretar estos últimos resultados.

Según el análisis de Castillo, pareciera que el presidente no solo se ha "estancado", sino que ha llegado a su máximo nivel de respaldo debido a los "traspiés" que tuvo en las primeras semanas de enero y, en específico, por el proyecto de ley que presentó el Gobierno para poner en emergencia el Ministerio Público.

"Esto [el proyecto de ley] que se consideró una intromisión del presidente, más sus declaraciones sobre los fallos y los últimos cuestionamientos parece que esta encuesta alcanzó a registrar. Entonces, quizás el presidente ha llegado a un techo", refirió.

En esa misma línea se manifestó Maldonado, quien explicó

que el otro margen que le falta de respaldo puede deberse a personas que no están seguras de apoyarlo, tienen otras simpatías políticas, están descontentas con que la economía no se está reactivando o las demandas sociales no se están atendiendo.

"Es claro que este ya es un techo. Un presidente puede subir su aprobación, pero cada punto que sube le cuesta más que el anterior. Entonces, en estos momentos, es muy difícil que Vizcarra suba por encima del 63%", dijo.



Por su lado, Tenorio señaló que el presidente se "mantiene" de forma general en su nivel de respaldo, pero indicó que ha habido un descenso importante en las zonas centro y sur del país. Explicó que esta caída se debe a que si bien el discurso anticorrupción le ha servido, están empezando a verse otros temas importantes que el mandatario debe atender.

"Si bien su aprobación está en un nivel bastante óptimo y su desaprobación se mantiene establece, estamos llegando al duodécimo mes a su llegada a Palacio de Gobierno y empiezan a aflorar otros temas", dijo a este Diario.

-¿Qué debe hacer Vizcarra?-

Enrique Castillo dijo que el presidente deberá ser cuidadoso con lo que diga ahora en adelante, ya que sus últimos "traspiés y errores" han podido generar dudas a la población.

Añadió que también urge que el presidente reestructure a su gabinete, ya que la brecha entre su aprobación y la del Gobierno en general es muy alta y, por último, deberá dejar de ser “monotemático” y empezar a priorizar otros sectores y demandas sociales en los sectores educación y salud.

"Tiene que reestructurar su gabinete. Lo que daría un impulso importante a las acciones de la gestión gubernamental y [...] el presidente debería dejar de correr el riesgo de volverse monotemático. [...] Como mandatario tiene otras tareas y debería tener la mirada en otros sectores", detalló.

Por su lado, Maldonado señaló que es complicado que el presidente pueda mejorar su nivel de aprobación, pero que debería aprovechar el respaldo que tiene para impulsar reformas a largo plazo.

Tenorio remarcó que Vizcarra debe hacer "gestión", ya que en la medida que el tema de la lucha contra la corrupción quede zanjado, la mirada de la población girará hacia los temas de gestión gubernamental.

"Por ejemplo, hay un tema pendiente que es crecimiento económico y generación de empleo. [...] en la encuesta [se señala una prioridad] por el tema de educación. La gente lo sentirá ahora en febrero que empiece a buscar las matrículas", añadió.

-Temas prioritarios-

La encuesta de El Comercio-Ipsos también da cuenta de que los principales temas que debería dar el Gobierno prioridad en el 2019 son -en el mismo orden- lucha contra la corrupción, educación y salud.

Al respecto, Castillo explicó que estos tres temas se vuelven sensibles en estas épocas del año, ya que los padres de familia empiezan a pensar en el año escolar. Por otro lado, las enfermedades recrudecen por la temporada de verano en la costa y frío intenso en la sierra. Por tanto, son temas que la población exige.

Por su lado, Maldonado dijo que los temas de educación y salud le dan al presidente una agenda importante que atender este año.

"Tiene para jugarse una reorganización, por ejemplo, de la reforma universitaria, de la educación superior", aseveró.

Por último, Tenorio coincidió con Castillo, pero refiró que el tema de educación es momentáneo, ya que los padres de familia vienen pensando en cómo van afrontar un nuevo año escolar.