Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
“Conteste, señor Martín Vizcarra”: los entretelones del tenso careo entre el expresidente y el fiscal que lo acusa
Resumen de la noticia por IA
“Conteste, señor Martín Vizcarra”: los entretelones del tenso careo entre el expresidente y el fiscal que lo acusa

“Conteste, señor Martín Vizcarra”: los entretelones del tenso careo entre el expresidente y el fiscal que lo acusa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Nos volvemos a encontrar, en otras circunstancias”, dijo Martín Vizcarra al personal de seguridad de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) mientras registraba sus datos para su ingreso. Las circunstancias, en efecto, eran distintas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC